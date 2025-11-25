«У «Барсы» были лучшая команда и лучший игрок мира – Месси. Тот, кто говорит, что мы столько забивали из-за Негрейры, выставляет себя дураком». Фрейша о словах Переса
Тони Фрейша: «Барселона» была лучшей командой мира и побеждала не из-за Негрейры.
Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша отреагировал на слова президента «Реала» Флорентино Переса о деле Негрейры.
Напомним, Перес ранее заявил: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре. Это ненормально – они заплатили вице-президенту судейского корпуса более 8 млн евро за 17 лет».
«Барселона» выигрывала титулы, потому что у нее была лучшая команда в мире футбола, с лучшим игроком мира Лео Месси и костяком сборной Испании.
Мы забивали столько голов не из-за Негрейры. Тот, кто утверждает обратное, выставляет себя дураком», – сказал Фрейша.
Победы «Барселоны» на «Бернабеу» он охарактеризовал как «эпические разгромы».
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18348 голосов
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости