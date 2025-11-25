«У «Барсы» были лучшая команда и лучший игрок мира – Месси. Тот, кто говорит, что мы столько забивали из-за Негрейры, выставляет себя дураком». Фрейша о словах Переса

Тони Фрейша: «Барселона» была лучшей командой мира и побеждала не из-за Негрейры.

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша отреагировал на слова президента «Реала » Флорентино Переса о деле Негрейры.

Напомним, Перес ранее заявил : «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре . Это ненормально – они заплатили вице-президенту судейского корпуса более 8 млн евро за 17 лет».

«Барселона » выигрывала титулы, потому что у нее была лучшая команда в мире футбола, с лучшим игроком мира Лео Месси и костяком сборной Испании .

Мы забивали столько голов не из-за Негрейры. Тот, кто утверждает обратное, выставляет себя дураком», – сказал Фрейша.

Победы «Барселоны» на «Бернабеу» он охарактеризовал как «эпические разгромы».