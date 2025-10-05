  • Спортс
  • Судья с ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» на 11-й в дерби с ЦСКА – Жедсон заплел ноги Алеррандро на углу штрафной
Фото
52

Судья с ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» на 11-й в дерби с ЦСКА – Жедсон заплел ноги Алеррандро на углу штрафной

Судья назначил пенальти в ворота «Спартака» на 11-й минуте дерби с ЦСКА.

ЦСКА принимает «Спартак» (2:0, первый тайм) в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 7-й минуте нападающий ЦСКА Алеррандро заменил получившего травму Тамерлана Мусаева. На 9-й минуте хавбек красно-белых Жедсон Фернандеш на углу своей штрафной сзади заплел ноги бразильцу. Артем Чистяков не назначил пенальти.

Однако ВАР включился в работу, несколько минут изучал эпизод и позвал арбитра к монитору. Судья изучил повтор и на 11-й минуте назначил пенальти.

На 12-й точным ударом с точки удвоил счет хавбек армейцев Иван Обляков.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
