Судья с ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» на 11-й в дерби с ЦСКА – Жедсон заплел ноги Алеррандро на углу штрафной

Судья назначил пенальти в ворота «Спартака» на 11-й минуте дерби с ЦСКА.

ЦСКА принимает «Спартак » (2:0, первый тайм) в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ . Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 7-й минуте нападающий ЦСКА Алеррандро заменил получившего травму Тамерлана Мусаева . На 9-й минуте хавбек красно-белых Жедсон Фернандеш на углу своей штрафной сзади заплел ноги бразильцу. Артем Чистяков не назначил пенальти.

Однако ВАР включился в работу, несколько минут изучал эпизод и позвал арбитра к монитору. Судья изучил повтор и на 11-й минуте назначил пенальти.

На 12-й точным ударом с точки удвоил счет хавбек армейцев Иван Обляков .

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»