Судья с ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» на 11-й в дерби с ЦСКА – Жедсон заплел ноги Алеррандро на углу штрафной
Судья назначил пенальти в ворота «Спартака» на 11-й минуте дерби с ЦСКА.
ЦСКА принимает «Спартак» (2:0, первый тайм) в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 7-й минуте нападающий ЦСКА Алеррандро заменил получившего травму Тамерлана Мусаева. На 9-й минуте хавбек красно-белых Жедсон Фернандеш на углу своей штрафной сзади заплел ноги бразильцу. Артем Чистяков не назначил пенальти.
Однако ВАР включился в работу, несколько минут изучал эпизод и позвал арбитра к монитору. Судья изучил повтор и на 11-й минуте назначил пенальти.
На 12-й точным ударом с точки удвоил счет хавбек армейцев Иван Обляков.
