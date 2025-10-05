Гвардиола выиграл 250 матчей в АПЛ быстрее всех среди тренеров – за 349 игр. Пеп опередил Фергюсона

Пеп Гвардиола установил новый рекорд в АПЛ.

Победа над «Брентфордом » (1:0) в 7-м туре стала 250-й для испанского специалиста во главе «Манчестер Сити ».

Гвардиола достиг этой отметки быстрее любого другого тренера в истории – за 349 игр (50 ничьих, 49 поражений).

Пеп превзошел результат Алекса Фергюсона – экс-тренеру «Манчестер Юнайтед » понадобилось 404 матча.

Третий по этому показателю – Арсен Венгер, работавший в «Арсенале» (423 матча), четвертый – Дэвид Мойес («Эвертон», «МЮ», «Сандерленд», «Вест Хэм» – 645).