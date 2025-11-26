Матч окончен
«Челси» разгромил «Барселону» – 3:0! Делап и Эстевао забили, у Кунде автогол, Араухо удалили, два мяча Энцо отменили
«Челси» победил «Барселону» в игре Лиги чемпионов – 3:0.
«Челси» одержал крупную победу над «Барселоной» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
В первом тайме дважды отменили голы Энцо Фернандеса. На 4-й минуте перед голом Уэсли Фофана подыграл себе рукой, а на 23-й гол отменили из-за офсайда у Трево Чалоба.
На 27-й минуте Жюль Кунде забил мяч в свои ворота. Рональд Араухо получил вторую желтую карточку на 44-й минуте и был удален. Эстевао забил на 55-й. Лиам Делап сделал счет разгромным на 75-й.
Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Стэмфорд Бридж
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
