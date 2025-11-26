  • Спортс
  • «Челси» разгромил «Барселону» – 3:0! Делап и Эстевао забили, у Кунде автогол, Араухо удалили, два мяча Энцо отменили
1423

«Челси» разгромил «Барселону» – 3:0! Делап и Эстевао забили, у Кунде автогол, Араухо удалили, два мяча Энцо отменили

«Челси» победил «Барселону» в игре Лиги чемпионов – 3:0.

«Челси» одержал крупную победу над «Барселоной» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом тайме дважды отменили голы Энцо Фернандеса. На 4-й минуте перед голом Уэсли Фофана подыграл себе рукой, а на 23-й гол отменили из-за офсайда у Трево Чалоба.

На 27-й минуте Жюль Кунде забил мяч в свои ворота. Рональд Араухо получил вторую желтую карточку на 44-й минуте и был удален. Эстевао забил на 55-й. Лиам Делап сделал счет разгромным на 75-й.

Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж». 

Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
3 - 0
Барселона
Матч окончен
Эстевао   Джордж
83’
Джеймс   Ачимпонг
82’
80’
Ямаль   Ольмо
80’
Бальде   Мартин
Нету   Гиттенс
75’
  Делап
73’
62’
Фермин Лопес   Кристенсен
62’
Левандовски   Рафинья
Гарначо   Делап
59’
  Эстевао
55’
Мареска
52’
46’
Ферран Торрес   Рэшфорд
Гюсто   Сантос
46’
2тайм
Перерыв
44’
Араухо
Гюсто
40’
32’
Араухо
  Кунде
27’
Челси
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Гарначо, Фернандес, Эстевао, Нету
Запасные: Жоао Педро, Йоргенсен, Сантос, Буонанотте, Делап, Гиу, Адарабиойо, Бадьяшиль, Ачимпонг, Гиттенс, Джордж, Хато
1тайм
Барселона:
Гарсия, Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде, Эрик Гарсия, де Йонг, Ферран Торрес, Фермин Лопес, Ямаль, Левандовски
Запасные: Кочен, Ольмо, Берналь, Рафинья, Шченсны, Мартин, Дро Фернандес, Кристенсен, Касадо, Рэшфорд, Бардагжи
Подробнее

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБарселона
logoЧелси
онлайны
logoЭнцо Фернандес
logoТрево Чалоба
logoУэсли Фофана
logoЖюль Кунде
logoРональд Араухо
logoЭстевао
logoЛиам Делап
