«Арсенал» Тула по пенальти обыграл «Рубин» в 1/4 финала Пути регионов Кубка – 3:2. Мелихов взял два удара

«Арсенал» Тула обыграл «Рубин» в Кубке.
«Арсенал» Тула победил «Рубин» (0:0, по пенальти – 3:2) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
В основное время команды не забили. Матч перешел в серию пенальти, которую выиграли туляки. Вратарь «Арсенала» Александр Мелихов отбил два удара в серии.
Матч окончен
Арсенал Тула
Мелихов, Пенчиков, Ботака-Иобома, Большаков, Попов, Раздорских, Цараев, Брнович, Мирзов, Максимов, Горбунов
Запасные: Калмыков, Цулая, Кармаев, Липовой, Бердников, Аванесян, Обрывков, Исаенко, Сергеев, Алинви, Богданец, Азявин
Рубин:
Нигматуллин, Тесленко, Вуячич, Лобов, Арройо, Апшацев, Ходжа, Кабутов, Сиве, Шабанхаджай, Кузяев
Запасные: Ежов, Нижегородов, Иванов, Йочич, Ставер, Безруков, Васильев, Чумич, Рожков, Зотов, Мукба
