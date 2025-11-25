  • Спортс
  • «Арсенал» Тула по пенальти обыграл «Рубин» в 1/4 финала Пути регионов Кубка – 3:2. Мелихов взял два удара
13

«Арсенал» Тула обыграл «Рубин» в Кубке.

«Арсенал» Тула победил «Рубин» (0:0, по пенальти – 3:2) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В основное время команды не забили. Матч перешел в серию пенальти, которую выиграли туляки. Вратарь «Арсенала» Александр Мелихов отбил два удара в серии.

Телеканал «Матч ТВ» показывает игру в прямом эфире.

FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/4 финала - 1 раунд
25 ноября 17:30,
Арсенал Тула
Завершен
0 - 0
Счет в серии пенальти 3 - 2
Рубин
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 2
Кузяев
Мирзов
Арройо
Пенчиков
Вуячич
Калмыков
Безруков
Большаков
Пен
Перерыв
Цараев   Алинви
90’
+2’
Ботака-Иобома   Кармаев
88’
85’
Ходжа   Васильев
Аванесян
77’
Горбунов   Липовой
71’
Максимов   Калмыков
70’
Раздорских   Аванесян
70’
70’
Кабутов   Рожков
62’
Шабанхаджай   Безруков
62’
Апшацев   Иванов
2тайм
Перерыв
32’
Кузяев
Арсенал Тула
Мелихов, Пенчиков, Ботака-Иобома, Большаков, Попов, Раздорских, Цараев, Брнович, Мирзов, Максимов, Горбунов
Запасные: Калмыков, Цулая, Кармаев, Липовой, Бердников, Аванесян, Обрывков, Исаенко, Сергеев, Алинви, Богданец, Азявин
1тайм
Рубин:
Нигматуллин, Тесленко, Вуячич, Лобов, Арройо, Апшацев, Ходжа, Кабутов, Сиве, Шабанхаджай, Кузяев
Запасные: Ежов, Нижегородов, Иванов, Йочич, Ставер, Безруков, Васильев, Чумич, Рожков, Зотов, Мукба
Подробнее

Календарь Фонбет Кубка России

