«Арсенал» Тула по пенальти обыграл «Рубин» в 1/4 финала Пути регионов Кубка – 3:2. Мелихов взял два удара

«Арсенал» Тула обыграл «Рубин» в Кубке.

«Арсенал» Тула победил «Рубин» (0:0, по пенальти – 3:2) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

В основное время команды не забили. Матч перешел в серию пенальти, которую выиграли туляки. Вратарь «Арсенала» Александр Мелихов отбил два удара в серии.

