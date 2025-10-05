«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 8-го тура. Команда Алонсо опережает «Барсу» на 2 очка

«Реал» вышел на первое место в Ла Лиге.

Мадридский клуб обыграл «Вильярреал» со счетом 3:1 в 8-м туре чемпионата Испании и опередил в турнирной таблице «Барселону», которая уступила «Севилье» (1:4). Команда Хаби Алонсо набрала 21 очко, а каталонцы – 19.

Третье место занимает «Вильярреал » с 16 баллами.

В следующем туре Ла Лиги «Реал » встретится с «Хетафе», а «Барселона » – с «Жироной».