«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 8-го тура. Команда Алонсо опережает «Барсу» на 2 очка
«Реал» вышел на первое место в Ла Лиге.
Мадридский клуб обыграл «Вильярреал» со счетом 3:1 в 8-м туре чемпионата Испании и опередил в турнирной таблице «Барселону», которая уступила «Севилье» (1:4). Команда Хаби Алонсо набрала 21 очко, а каталонцы – 19.
Третье место занимает «Вильярреал» с 16 баллами.
В следующем туре Ла Лиги «Реал» встретится с «Хетафе», а «Барселона» – с «Жироной».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
