Надаль дал совет Ямалю, как справляться со славой: «Окружить себя мудрыми людьми, способными видеть то, что успешные люди обычно не замечают. Учитывая его возраст, это особенно важно»

Рафаэль Надаль дал совет Ламину Ямалю.

Бывший теннисист Рафаэль Надаль дал совет 18-летнему вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю, как справляться с популярностью.

«Ему нужно окружить себя людьми, которые действительно его поддерживают и достаточно мудры, чтобы видеть то, что успешные люди обычно предпочитают не замечать. Ему нужны люди, которые искренне желают ему счастья, а ему самому – умение их слушать. А это не всегда просто, когда ты такая известная личность и постоянно находишься в центре внимания. Для него, учитывая его возраст, это особенно важно.

Ему нужно окружение, которое будет приносить ему пользу – будь то семья или команда. У каждого своя реальность, свое мышление и свой характер. Путей к успеху много, но то, как ты им распоряжаешься и как живешь с ним годами, может сделать тебя гармоничным и счастливым человеком. Или же наоборот – успех способен сделать тебя несчастным, потому что слава в итоге начинает тебя поглощать», – сказал Надаль в интервью Movistar.