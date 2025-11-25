«Бенфика» Моуринью впервые набрала очки на общем этапе ЛЧ – после победы над «Аяксом» (2:0). Амстердамцы остались единственным клубом с 0 очков

«Бенфика» Жозе Моуринью набрала первые очки в Лиге чемпионов.

«Бенфика» под руководством Жозе Моуринью одержала первую победу на общем этапе Лиги чемпионов.

Клуб из Лиссабона обыграл «Аякс » со счетом 2:0 в 5-м туре общего этапа турнира. Это первые очки португальцев в текущем розыгрыше ЛЧ – ранее они потерпели 4 поражения. До назначения Моуринью «Бенфика » провела одну игру на общем этапе под руководством Бруну Лаже.

«Аякс» – единственный клуб, не набравший ни одного очка в этом сезоне Лиги чемпионов. Нидерландцы проиграли 5 матчей с общим счетом 1:16.