Чемпионат Франции. «Париж» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
Во Франции пройдут матчи 6-го тура Лиги 1.
В пятницу «Париж» примет «Лорьян» в стартовой игре тура.
В субботу «Мец» дома будет противостоять «Марселю».
В воскресенье «Лион» примет «Тулузу», Монако» Александра Головина – «Ниццу», а завершится тур матчем «Лилля» и «ПСЖ» Матвея Сафонова.
Чемпионат Франции
7-й тур
3 октября 18:45, Stade Jean Bouin
4 октября 15:00, Стад Сен-Симфорьен
4 октября 17:00, Cтад Франсис Ле Бле
4 октября 19:05, Аббе-Дешам
5 октября 13:00, Групама Стэдиум
5 октября 15:15, Стад Океан
5 октября 18:45, Пьер Моруа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
