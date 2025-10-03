  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Франции. «Париж» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
0

Чемпионат Франции. «Париж» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»

Во Франции пройдут матчи 6-го тура Лиги 1.

В пятницу «Париж» примет «Лорьян» в стартовой игре тура.

В субботу «Мец» дома будет противостоять «Марселю».

В воскресенье «Лион» примет «Тулузу», Монако» Александра Головина – «Ниццу», а завершится тур матчем «Лилля» и «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Чемпионат Франции

7-й тур

Лига 1. 7 тур
3 октября 18:45, Stade Jean Bouin
Париж
Не начался
Лорьян
Лига 1. 7 тур
4 октября 15:00, Стад Сен-Симфорьен
Мец
Не начался
Марсель
Лига 1. 7 тур
4 октября 17:00, Cтад Франсис Ле Бле
Брест
Не начался
Нант
Лига 1. 7 тур
4 октября 19:05, Аббе-Дешам
Осер
Не начался
Ланс
Лига 1. 7 тур
5 октября 13:00, Групама Стэдиум
Лион
Не начался
Тулуза
Лига 1. 7 тур
5 октября 15:15, Луи II
Монако
Не начался
Ницца
Лига 1. 7 тур
5 октября 15:15, Стад Океан
Гавр
Не начался
Ренн
Лига 1. 7 тур
5 октября 15:15, Ля Мено
Страсбур
Не начался
Анже
Лига 1. 7 тур
5 октября 18:45, Пьер Моруа
Лилль
Не начался
ПСЖ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Чемпионата Франции

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoлига 1 Франция
результаты
logoБрест
logoНант
logoТулуза
logoОсер
logoЛилль
logoНицца
logoМарсель
logoЛанс
logoПСЖ
logoМонако
logoЛион
logoСтрасбур
logoГавр
logoМец
logoЛорьян
logoАнже
logoРенн
logoПариж
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «Ренн» и «Ланс» не забили, «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
3128 сентября, 20:39
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Марселя»
6222 сентября, 19:56Live
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова был сильнее «Ланса», «Лион» уступил «Ренну», «Лилль» обыграл «Тулузу»
2614 сентября, 20:44
Главные новости
Рэшфорд, Кейн, Сака, Райс, Лофтус-Чик вызваны в сборную Англии на матчи с Уэльсом и Латвией, Беллингем и Фоден – нет
114 минут назад
Генсек РФС: «Дегтярев вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс»
617 минут назад
Чистяков будет судить матч ЦСКА – «Спартак», Левников назначен на игру «Динамо» и «Локомотива»
729 минут назад
Бувач может покинуть «Динамо» («СЭ»)
2341 минуту назад
«УЕФА участвует в геноциде, нормализуя действия Израиля. Выгоните их немедленно». Фанаты «Селтика» поддержали Палестину на матче с «Брагой» в ЛЕ
2546 минут назад
Игорь Дивеев: «Читаю Виктора Пелевина – Transhumanism, iPhuck, «Непобедимое солнце». Интересно читать, погружаюсь в книги»
756 минут назад
Юран о баннере фанатов «Штурма» с его изображением: «Дорогого стоит. Не ожидал, что в честь российского игрока могут сделать баннер. Политика сейчас влияет на спорт»
25сегодня, 08:32
Чемпионат Англии. «Борнмут» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
6сегодня, 08:24
Генсек РФС о wild card на ЧМ-2026 для России: «Есть все аргументы. Наше отстранение незаконно, почему бы в качестве жеста примирения не допустить нас? Это было бы справедливо»
84сегодня, 08:12
У «Наполи» самая возрастная команда в топ-5 лиг, «Интер» – 3-й. «ПСЖ» – 2-й среди самых молодых, «Челси» – 4-й (CIES)
37сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Кельн», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу
2 минуты назад
Александр Мостовой: «У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак» – особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. В дерби ЦСКА будет ничья, скорее всего, либо кто-то выиграет в один мяч»
44 минуты назад
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
сегодня, 08:36
Жедсон о ЦСКА: «Неважно, с кем «Спартак» играет. Все команды нужно уважать одинаково. Дерби – важный матч, но важны вообще все игры»
5сегодня, 08:15
Харри Кейн: «Самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Любимый гол – с центра поля за «Баварию»
13сегодня, 07:57
Сборная Каталонии планирует сыграть с Палестиной. Матч может пройти в ноябре на стадионе, где сейчас играет «Барса»
13сегодня, 07:43
Экс-вице-президент федерации Казахстана: «Визит «Реала» показал стране, ради чего мы когда-то прокладывали дорогу в Европу. В Алматы впервые зазвучал гимн Лиги чемпионов»
17сегодня, 07:26
«Многие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Чемпионат РФ достаточно сильный». Бистрович об РПЛ
4сегодня, 06:52
«Зенит» о восстановлении Жерсона: «Он уже фрагментарно тренируется с командой»
19сегодня, 06:19
Будущее Пивоварова в «Динамо» определится ближе к концу сезона («Чемпионат»)
8сегодня, 05:56