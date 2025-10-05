Около тысячи альпинистов застряли на Эвересте из-за сильной метели

Почти 1000 человек оказались в ловушке из-за погоды на восточном склоне Эвереста.

Сильный снегопад в Тибете начался в пятницу и продолжался всю субботу. В воскресенье начались спасательные работы на восточном склоне Эвереста.

Местные жители и спасатели пытаются расчистить снег, который заблокировал доступ к базовому лагерю, расположенному на высоте 4900 метров.

Туристы вынуждены укрываться от стихии в палатках. В некоторых районах снег засыпал палатки полностью.

По информации местных СМИ, некоторым альпинистам все же удалось спуститься с горы.