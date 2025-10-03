  • Спортс
  • Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье

В Испании пройдут матчи 8-го тура Ла Лиги сезона-2025/26.

В пятницу «Осасуна» примет «Хетафе» в стартовой игре тура.

В субботу «Реал Мадрид» дома сыграет с «Вильярреалом».

В воскресенье «Барселона» в гостях встретится с «Севильей», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Райо Вальекано», а завершится тур матчем «Сельта» – «Атлетико».

Чемпионат Испании

8-й тур

Ла Лига. 8 тур
3 октября 19:00, Эль-Садар
Осасуна
Не начался
Хетафе
Ла Лига. 8 тур
4 октября 14:15, Монтиливи
Жирона
Не начался
Валенсия
Ла Лига. 8 тур
4 октября 16:30, Сан-Мамес
Атлетик
Не начался
Мальорка
Ла Лига. 8 тур
5 октября 12:00, Мендисорроса
Алавес
Не начался
Эльче
Ла Лига. 8 тур
5 октября 16:30, RCDE Стэдиум
Эспаньол
Не начался
Бетис
Ла Лига. 8 тур
5 октября 19:00, Балаидос
Сельта
Не начался
Атлетико

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Календарь Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
