Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
В Испании пройдут матчи 8-го тура Ла Лиги сезона-2025/26.
В пятницу «Осасуна» примет «Хетафе» в стартовой игре тура.
В субботу «Реал Мадрид» дома сыграет с «Вильярреалом».
В воскресенье «Барселона» в гостях встретится с «Севильей», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Райо Вальекано», а завершится тур матчем «Сельта» – «Атлетико».
8-й тур
4 октября 12:00, Нуэво Карлос Тартьере
Не начался
4 октября 19:00, Сантьяго Бернабеу
Не начался
5 октября 12:00, Мендисорроса
5 октября 14:15, Рамон Санчес Писхуан
5 октября 16:30, RCDE Стэдиум
5 октября 16:30, Реале Арена
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
