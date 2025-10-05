Михаил Дегтярев: «Считаю, что сборные по всем видам спорта должны выглядеть одинаково. В этом году выйдем на решение о единой форме»

Михаил Дегтярев заявил, что у российских сборных должна быть единая форма.

«Возможно вернуть единого поставщика [для российских спортсменов]. На сегодняшний день министерство спорта полностью расторгло все контракты по амуниции и обмундированию, Олимпийский комитет России тоже расстался с поставщиками.

Мы в этом году выйдем на решение о единой форме. Считаю, что национальная сборная по всем видам спорта – от шахмат до синхронного плавания или гимнастики и олимпийская сборная должны выглядеть одинаково.

С разницей лишь в том, что Олимпийские игры – это более престижные соревнования. Наверное, какой-то премиум-сегмент в обмундировании будет. Но выглядеть должны все в одной линейке одинаково. Не так, что синее, белое, разноцветное. Так что на это решение мы выйдем.

А кто будет поставщиком, спросим у олимпийцев. Предлагаю высказываться с сегодняшнего дня», – сказал министр спорта, глава Олимпийского комитета России.