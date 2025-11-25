Алонсо о работе в «Реале»: «Она сложна и требовательна, как я и ожидал, я получаю удовольствие. Я не первый тренер, сталкивающийся с такими ситуациями, нужно уметь с ними жить»

Хаби Алонсо: работа в «Реале» сложна, но я получаю удовольствие.

Главный тренер «Реала Хаби Алонсо высказался о работе в мадридском клубе.

– Прошло шесть месяцев с момента вашего прихода. Тяжело ли вам быть тренером мадридской команды?

– Это то, чего я и ожидал, очень сложная работа. В одни моменты нужна концентрация, в другие моменты нужна реакция. Но я получаю удовольствие от всего этого, от всего, что это значит.

– Вам действительно нравится тренировать «Мадрид»?

– Это требовательная работа, это ясно. Но я, конечно, не первый тренер, которому приходится сталкиваться с такими ситуациями. Это не новые ситуации. Нужно уметь с ними жить.

У нас есть необходимая самокритичность, мы недовольны последними матчами. Но мы также видим, в какой ситуации мы находимся в Лиге и Лиге чемпионов. Если говорить о ситуации в целом, то я получаю от этого удовольствие, да, – сказал Алонсо перед матчем с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов.

