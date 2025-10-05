Алонсо признан гонщиком дня на Гран-при Сингапура

Алонсо стал гонщиком дня на Гран-при Сингапура.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо был признан лучшим на этапе в Сингапуре.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при .

В Сингапуре Алонсо финишировал восьмым, при этом на последнем круге чуть не успел обогнать Льюиса Хэмилтона , на «Феррари » которого возникли проблемы с тормозами.

«Макларен» уже чемпион «Ф-1» – почему он так разнес пелотон? Все факторы