17

Алонсо признан гонщиком дня на Гран-при Сингапура

Алонсо стал гонщиком дня на Гран-при Сингапура.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был признан лучшим на этапе в Сингапуре.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Сингапуре Алонсо финишировал восьмым, при этом на последнем круге чуть не успел обогнать Льюиса Хэмилтона, на «Феррари» которого возникли проблемы с тормозами.

«Макларен» уже чемпион «Ф-1» – почему он так разнес пелотон? Все факторы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
