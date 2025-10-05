Алонсо признан гонщиком дня на Гран-при Сингапура
Алонсо стал гонщиком дня на Гран-при Сингапура.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был признан лучшим на этапе в Сингапуре.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Сингапуре Алонсо финишировал восьмым, при этом на последнем круге чуть не успел обогнать Льюиса Хэмилтона, на «Феррари» которого возникли проблемы с тормозами.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
