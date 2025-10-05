Вечер памяти Александра Гришина. Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Ягудин выйдут на лед

Сегодня в Москве пройдет вечер памяти комментатора Александра Гришина.

Вечер памяти Александра Гришина

Навка Арена, Москва

Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала и VK Видео

Состав участников

Софья Акатьева

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Матвей Ветлугин

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Алина Горбачева

Петр Гуменник

Артур Даниелян

Алиса Двоеглазова

Алина Загитова

Макар Игнатов

Василиса Кагановская и Максим Некрасов

Михаил Коляда

Марк Кондратюк

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин

Евгения Медведева

Екатерина Миронова и Евгений Устенко

Софья Муравьева

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано

Аделия Петросян

Даниил Самсонов

Александра Степанова и Иван Букин

Александра Трусова

Елизавета Туктамышева

Анна Фролова

Анна Щербакова

Анна Щербакова и Егор Гончаров

Алексей Ягудин