Вечер памяти Александра Гришина. Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Ягудин выйдут на лед
Сегодня в Москве пройдет вечер памяти комментатора Александра Гришина.
Вечер памяти Александра Гришина
Навка Арена, Москва
Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала и VK Видео
Состав участников
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Василиса Кагановская и Максим Некрасов
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин
Екатерина Миронова и Евгений Устенко
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано
Александра Степанова и Иван Букин
Анна Щербакова и Егор Гончаров
