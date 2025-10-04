Состав сборной России, дискомфорт в паху у Ямаля, инсайд про увольнение Ларионова, Усман Нурмагомедов победил Хьюза, трехцветный мяч ЧМ-2026 и другие новости

1. Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев попали в итоговый состав сборной России на матчи с Ираном и Боливией.

2. Fonbet КХЛ. «Авангард» победил «Локомотив», СКА проиграл «Спартаку», «Торпедо» уступило «Северстали», «Металлург» был сильнее ЦСКА.

На фоне неудачных результатов СКА появился инсайд, что клуб может уволить Игоря Ларионова в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста».

3. Ламин Ямаль вновь испытывает дискомфорт в паху и пропустит 2-3 недели. В сборной Испании удивлены : еще в четверг «Барселона» не сообщала о проблемах у игрока.

4. Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза в главном событии PFL Champions Series 3. Кори Андерсон был сильнее Довлетджана Ягшимурадова.

5. Вячеслав Буцаев возглавил «Сибирь», контракт – до конца сезона. Брат тренера руководит селекционной службой хоккейного клуба.

6. ФИФА представила трехцветный мяч ЧМ-2026 «Трионда», символизирующий США, Мексику и Канаду.

7. «Эдмонтон» продлил контракт с Кноблаухом на 3 года. Тренер вывел клуб в финал Кубка Стэнли в 2 сезонах подряд

8. В «Крыльях Советов» заявили, что 75-летний Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру: «Он уже провел первую тренировку и отправится с командой на матч с «Рубином».

9. Президента КХЛ Морозова внесли в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

10. 40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Леау, Феликс, Семеду, Нунеш тоже в списке.

11. Евролига. «Жальгирис» победил «Фенербахче», несмотря на 36 очков Болдуина, 23 очка Клайберна помогли «Барселоне» справиться с «Панатинаикосом».

12. Организаторы Суперлиги предложили УЕФА изменить ЛЧ : делить клубы на две группы в зависимости от рейтинга на первом этапе и показывать матчи на бесплатной платформе.

13. Гран-при Сингапура-2025. Алонсо стал быстрейшим в первой практике, Пиастри – во второй . Норрис и Леклер столкнулись на пит-лейн .

14. 13-летняя российская ски-альпинистка дисквалифицирована на полгода за допинг.

15. Яна Рудковская и Евгений Плющенко хотят купить и восстановить дачу Фаберже в Санкт-Петербурге: «Все ободрали, все уничтожили. Это просто кошмар».

Цитаты дня .

Генсек РФС о wild card на ЧМ-2026 для России: «Есть все аргументы. Наше отстранение незаконно, почему бы в качестве жеста примирения не допустить нас? Это было бы справедливо»

Разин о Кузнецове: «Екатерина II запомнилась как распутница, но она присоединила Крым. Евгений останется в памяти или как обладатель Кубка Стэнли, или как алкоголик»

Владимир Пономарев: «Давайте выкинем всех иностранцев к чертовой матери! Выходцы из какой-нибудь поганой африканской республики футбол-то не видели, только с дерева слезли и играют»

Роман Павлюченко: «Зенит» любят только в Питере, а «Спартак» – в любом городе России. Матч ЦСКА и «Спартака» – самый главный в нашей стране»

Кузнецов о переговорах с клубами НХЛ: «В «Питтсбурге» сразу сказали нет, другие команды были. Два дня назад у Бабаева на руках был контракт. Но я сильно хотел поиграть в КХЛ »

«УЕФА участвует в геноциде, нормализуя действия Израиля . Выгоните их немедленно». Фанаты «Селтика» поддержали Палестину на матче с «Брагой» в ЛЕ

Александр Мостовой: «У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак» – особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. В дерби ЦСКА будет ничья, скорее всего, либо кто-то выиграет в один мяч »