«Спартак» отстает от лидирующего ЦСКА на 6 очков после 11 туров Мир РПЛ

ЦСКА увеличил отрыв от «Спартака» благодаря победе в очном матче.

Армейцы обыграли красно-белых со счетом 3:2 в 11-м туре Мир РПЛ.

Команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак » в данный момент идет пятым с 18 баллами. Между ними сейчас «Локомотив» (23), «Краснодар » (23) и «Зенит » (20), может подняться и «Балтика » (17 при игре в запасе).

В следующем туре Мир РПЛ ЦСКА сыграет с «Локомотивом », а команда Деяна Станковича встретится с «Ростовом».