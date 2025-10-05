«Спартак» отстает от лидирующего ЦСКА на 6 очков после 11 туров Мир РПЛ
ЦСКА увеличил отрыв от «Спартака» благодаря победе в очном матче.
Армейцы обыграли красно-белых со счетом 3:2 в 11-м туре Мир РПЛ.
Команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» в данный момент идет пятым с 18 баллами. Между ними сейчас «Локомотив» (23), «Краснодар» (23) и «Зенит» (20), может подняться и «Балтика» (17 при игре в запасе).
В следующем туре Мир РПЛ ЦСКА сыграет с «Локомотивом», а команда Деяна Станковича встретится с «Ростовом».
Как вам дерби?1108 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости