«Макларен» завоевал Кубок конструкторов 2025 года

«Макларен » досрочно оформил чемпионский титул в командном зачете «Формулы-1».

Оскар Пиастри и Ландо Норрис принесли британскому коллективу второй Кубок конструкторов подряд и десятый в истории. На Гран-при Сингапура Норрис финишировал третьим, его напарник – четвертым.

В 2024 году команда из Уокинга выиграла трофей на последнем этапе, а в 2025-м сделала это за шесть гонок до конца сезона. До прошлого года последний Кубок конструкторов «Макларена» датировался 1998-м.

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й, Пиастри – 4-й