28 млрд рублей от «Матч ТВ» за права на РПЛ, ФИФА не отстранит Израиль, вратарь «Лилля» отбил 3 пенальти за 3 минуты, «Сибирь» уволила Епанчинцева и другие новости

1. «Матч ТВ» предложил около 28 млрд рублей за эксклюзивные права на трансляцию РПЛ в следующие 4 года.

2. Совет ФИФА не обсуждал возможное отстранение Израиля. Санкций в отношении израильских команд не будет, вероятнее всего, пишет As.

3. ЭСК признала правильными 84% решений арбитров в этом сезоне РПЛ, ошибочными – 8 из 49, сообщает «СЭ».

4. В Фонбет КХЛ «Динамо» победило «Трактор» (3:2 Б), команда Гру ушла с 0:2, сравняв счет за 27 секунд до конца 3-го периода, но уступила по буллитам. «Нефтехимик» проиграл «Ладе».

5. В Лиге Европы ПАОК Чалова и Оздоева уступил «Сельте» в гостях, «Фенербахче» победил «Ниццу», «Фейеноорд» уступил «Астон Вилле», а «Ноттингем Форест» опять проиграл (Эндж Постекоглу стал первым за 100 лет тренером «Форест», который не выиграл ни разу в первых 6 матчах).

Вратарь «Лилля» Озер отразил 3 пенальти за 3 минуты в матче с «Ромой». Довбик дважды перебивал 11-метровый.

В Лиге конференций «Динамо» Киев проиграло «Кристал Пэлас», «Ноа» победил «Риеку», «Фиорентина» обыграла «Сигму», «Шахтер» одолел «Абердин».

6. «Сибирь» уволила главного тренера Вадима Епанчинцева. Команда идет 10-й на Востоке.

7. «Динамо» Махачкала по пенальти обыграло «Ростов» в FONBET Кубке России – 4:2. Роналдо не попал в ворота, Мелехин пробил в штангу, Одоевский отразил удар Ахмедова.

8. ФИФА может увеличить квоту участников КЧМ от одной страны до трех клубов на фоне пропуска турнира «Барсой», «Ливерпулем» и «Наполи». Есть планы по расширению до 48 команд.

9. «МЮ» рассмотрит назначение Гласнера в случае увольнения Аморима. В клубе уверяют, что поддерживают португальца.

10. Адвокаты Федора Смолова подали ходатайство о проведении судмедэкспертизы повреждений потерпевшего в драке в «Кофемании».

11. В Лондоне пройдет мероприятие с участием мамы Ямаля Шейлы Эбана, билеты – от 150 евро . За 800 можно сделать фото.

12. Томас Мюллер стал самым титулованным футболистом в истории Германии с 35 трофеями. Хавбек «Ванкувер Уайткэпс» обошел Крооса после победы в первенстве Канады.

13. Депутат Милонов призвал закрыть все букмекерские конторы в России : «Зависимые люди несут последние деньги в эти поганые конторки. Результат их грабежа – несчастье российских семей».

14. 6730 долларов стоят самые дорогие билеты на финал ЧМ-2026, самые дешевые – 2030 долларов. Цены на групповой этап варьируются от 60 до 620 долларов.

15. Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо».

Цитаты дня.

Батраков хотел бы сыграть Человека-паука в кино: «Отражает, что я хочу помогать людям . Смотрю российские сериалы – «Чикатило», «Лихие», «Аутсорс». Научились снимать у нас»

Дегтярев об отчислениях букмекеров: «В конце года на счетах РСФ будет до 18 млрд рублей»

Шведская лыжница Линн Сван о допуске россиян: «Ситуация в мире не изменилась. Я не хочу с ними соревноваться »

Рамуш о словах Ямаля про «миссию» и Педри про месть «ПСЖ»: «Если ты лучший, нужно показывать это на поле, а не говорить»

Глава ФПБК Бородин об иске Аршавина о сокращении алиментов: «Зарплата замгендиректора «Зенита» – до 90 млн рублей в год! Человек пытается сэкономить на собственных детях »

Инфантино о конфликте Израиля и Палестины: «ФИФА не может решить геополитические проблемы . Но мы стремимся использовать силу футбола для объединения в разобщенном мире»

Хавьер Тебас: «Можно терпеть убытки 2-3 года, но не 10, как «Сити», который жульничает с первого же дня при новых владельцах . Или «ПСЖ», у которого 7 лет подряд убытки по 200 млн евро»

Экс-боец UFC Масвидаль: «Месси мог бы выступать в ММА с его менталитетом и данными от Бога . Лео – один из самых дисциплинированных людей, ступавших по этой земле»