  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 28 млрд рублей от «Матч ТВ» за права на РПЛ, ФИФА не отстранит Израиль, вратарь «Лилля» отбил 3 пенальти за 3 минуты, «Сибирь» уволила Епанчинцева и другие новости
4

28 млрд рублей от «Матч ТВ» за права на РПЛ, ФИФА не отстранит Израиль, вратарь «Лилля» отбил 3 пенальти за 3 минуты, «Сибирь» уволила Епанчинцева и другие новости

1. «Матч ТВ» предложил около 28 млрд рублей за эксклюзивные права на трансляцию РПЛ в следующие 4 года.

2. Совет ФИФА не обсуждал возможное отстранение Израиля. Санкций в отношении израильских команд не будет, вероятнее всего, пишет As.

3. ЭСК признала правильными 84% решений арбитров в этом сезоне РПЛ, ошибочными – 8 из 49, сообщает «СЭ».

4. В Фонбет КХЛ «Динамо» победило «Трактор» (3:2 Б), команда Гру ушла с 0:2, сравняв счет за 27 секунд до конца 3-го периода, но уступила по буллитам. «Нефтехимик» проиграл «Ладе». 

5. В Лиге Европы ПАОК Чалова и Оздоева уступил «Сельте» в гостях, «Фенербахче» победил «Ниццу», «Фейеноорд» уступил «Астон Вилле», а «Ноттингем Форест» опять проиграл (Эндж Постекоглу стал первым за 100 лет тренером «Форест», который не выиграл ни разу в первых 6 матчах).

Вратарь «Лилля» Озер отразил 3 пенальти за 3 минуты в матче с «Ромой». Довбик дважды перебивал 11-метровый.

В Лиге конференций «Динамо» Киев проиграло «Кристал Пэлас», «Ноа» победил «Риеку», «Фиорентина» обыграла «Сигму», «Шахтер» одолел «Абердин».

6. «Сибирь» уволила главного тренера Вадима Епанчинцева. Команда идет 10-й на Востоке.

7. «Динамо» Махачкала по пенальти обыграло «Ростов» в FONBET Кубке России – 4:2. Роналдо не попал в ворота, Мелехин пробил в штангу, Одоевский отразил удар Ахмедова.

8. ФИФА может увеличить квоту участников КЧМ от одной страны до трех клубов на фоне пропуска турнира «Барсой», «Ливерпулем» и «Наполи». Есть планы по расширению до 48 команд.

9. «МЮ» рассмотрит назначение Гласнера в случае увольнения Аморима. В клубе уверяют, что поддерживают португальца. 

10. Адвокаты Федора Смолова подали ходатайство о проведении судмедэкспертизы повреждений потерпевшего в драке в «Кофемании». 

11. В Лондоне пройдет мероприятие с участием мамы Ямаля Шейлы Эбана, билеты – от 150 евро. За 800 можно сделать фото.

12. Томас Мюллер стал самым титулованным футболистом в истории Германии с 35 трофеями. Хавбек «Ванкувер Уайткэпс» обошел Крооса после победы в первенстве Канады.

13. Депутат Милонов призвал закрыть все букмекерские конторы в России: «Зависимые люди несут последние деньги в эти поганые конторки. Результат их грабежа – несчастье российских семей».

14. 6730 долларов стоят самые дорогие билеты на финал ЧМ-2026, самые дешевые – 2030 долларов. Цены на групповой этап варьируются от 60 до 620 долларов. 

15. Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо».

Цитаты дня.

Батраков хотел бы сыграть Человека-паука в кино: «Отражает, что я хочу помогать людям. Смотрю российские сериалы – «Чикатило», «Лихие», «Аутсорс». Научились снимать у нас»

Дегтярев об отчислениях букмекеров: «В конце года на счетах РСФ будет до 18 млрд рублей»

Шведская лыжница Линн Сван о допуске россиян: «Ситуация в мире не изменилась. Я не хочу с ними соревноваться»

Рамуш о словах Ямаля про «миссию» и Педри про месть «ПСЖ»: «Если ты лучший, нужно показывать это на поле, а не говорить»

Глава ФПБК Бородин об иске Аршавина о сокращении алиментов: «Зарплата замгендиректора «Зенита» – до 90 млн рублей в год! Человек пытается сэкономить на собственных детях»

Инфантино о конфликте Израиля и Палестины: «ФИФА не может решить геополитические проблемы. Но мы стремимся использовать силу футбола для объединения в разобщенном мире»

Хавьер Тебас: «Можно терпеть убытки 2-3 года, но не 10, как «Сити», который жульничает с первого же дня при новых владельцах. Или «ПСЖ», у которого 7 лет подряд убытки по 200 млн евро»

Экс-боец UFC Масвидаль: «Месси мог бы выступать в ММА с его менталитетом и данными от Бога. Лео – один из самых дисциплинированных людей, ступавших по этой земле»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дешам о Мбаппе: «Центральный нападающий, который любит свободу действий. Делает разницу благодаря огромным мощи и скорости»
5сегодня, 03:00
Алеррандро о безголевой серии из 7 матчей: «Меня взяли, чтобы я забивал. Работаю, чтобы совершенствоваться и забивать больше»
7сегодня, 02:38
Максим Митрофанов: «Наша сборная конкурентоспособна. Мы играем с Нигерией, Иорданией, Катаром, Камеруном, Сербией»
11сегодня, 02:24
Постекоглу – первый за 100 лет тренер «Ноттингема», который не выиграл ни разу в первых 6 матчах
28вчера, 21:36
Вратарь «Лилля» Озер о 3 отбитых пенальти: «Я бы и 4-й отразил. Перед игрой пообещал девушке, что не пропущу. Она сказала, что у меня давно не было сухого матча»
22вчера, 20:59
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Сельты», «Фенербахче» победил «Ниццу», «Фейеноорд» против «Астон Виллы»
82вчера, 20:57Live
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
вчера, 20:50Тесты и игры
Фанаты «Штурма» показали баннер с Юраном на матче против «Рейнджерс»: «Давайте, ребята, сделайте это снова!». Россиянин забил шотландцам в ЛЧ в 2000-м
30вчера, 20:33Фото
Гордон о словах Румменигге про Вольтемаде: «Не понимаю, зачем говорить об игроке другого клуба. Это глупо, тем более Ник хорошо начал»
13вчера, 20:01
Ханси Флик: «Самым особенным для меня в «Баварии» был день победы в ЛЧ. В «Барселоне» тоже этого хотят – мы будем бороться, обещаю»
25вчера, 19:40
Ко всем новостям
Последние новости
Давид Луиз о переходе в «Пафос» Ломакина: «Всегда любил играть в Европе. Во главе клуба люди с амбициями, они хотят развивать проект»
9 минут назад
Президент «Урала» о Первой лиге: «У губерний нет денег на ВАР. Слишком дорогое удовольствие. А очки нам никто не вернет»
222 минуты назад
Зинченко пропустил матч с «Мидтьюлландом» из-за травмы паха. Участие защитника «Ноттингема» в игре с «Ньюкаслом» под вопросом
37 минут назад
«Гафин сделал из «Динамо» стабильного претендента на высокие места. Команда вроде бы оклемалась после неудачного старта сезона». Булыкин об уходе главы совета директоров клуба
4сегодня, 03:55
Защитник «Локо» Ньямси: «Все московские клубы играют на хорошем, европейском уровне. Каждый матч против них трудный»
2сегодня, 03:37
Погиб экс-форвард «Ротора» Максим Бондаренко. Ему было 44 года
4сегодня, 03:22
Тренер «Ростова» Альба о 6-матчевой серии без поражений в основное время: «Команда находится в хорошей форме»
3сегодня, 01:47
«Кристал Пэлас» определится с будущим Гласнера во время паузы на матчи сборных. Переговоры с тренером о новом контракте проходят позитивно на фоне интереса «МЮ»
7сегодня, 01:35
Биджиев о победе над «Ростовом»: «В 1-м тайме приспосабливались к полю. Во втором вышли более опытные, поэтому «Махачкала» отыгралась»
сегодня, 01:17
Экс-супруга игрока «Реала» задолжала 32 тысячи евро за аренду дома под Мадридом. Женщина отказывается съехать, оскорбляет собственников и ведет «роскошный образ жизни»
26вчера, 21:58