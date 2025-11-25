Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную карьеру футболиста в одном клубе. В системе ЦСКА голкипер более 35 лет

Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России.

39-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев включен в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе – 35 лет и 25 дней (12 809 дней). В системе ЦСКА Акинфеев находится с четырех лет.

«Большое спасибо Книге рекордов России за признание. ❤️ Как я уже много раз говорил, приходя в 4 года в старый манеж ЦСКА я и не думал о званиях, наградах, рекордах. Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается!😁», – написал Акинфеев.