«Барселона» потерпела крупнейшее поражение от «Севильи» с 2006 года и первое с 2021-го

«Барселона» потерпела крупнейшее поражение от «Севильи» за 19 лет.

Матч 8-го тура Ла Лиги завершился в пользу команды из Андалусии – 4:1. Это самая крупная победа «Севильи» над каталонцами с 25 августа 2006 года – тогда она завоевала Суперкубок Европы, выиграв со счетом 3:0.

Кроме того, «Барселона » проиграла «Севилье» впервые с 2021 года, а в рамках чемпионата Испании – впервые с октября 2015-го. Те матчи закончились со счетом 2:0 и 2:1 соответственно.