ФИФА представила корзины ЧМ-2026: Испания, Аргентина, Франция и Англия не встретятся до полуфинала, если выиграют свои группы. Жеребьевка – 5 декабря

ФИФА представила корзины жеребьевки чемпионата мира-2026.

В турнире примут участие 48 команд, которые будут поделены на 12 групп – в каждой будет 4 сборных. Жеребьевка группового этапа пройдет в Вашингтоне 5 декабря.

Состав корзин выглядит так:

Корзина 1 : Канада , Мексика , США , Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия , Португалия , Нидерланды, Бельгия, Германия.

Корзина 2 : Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

Корзина 3 : Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.

Корзина 4 : Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, победитель пути А европейского плей-офф (Италия / Северная Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина), победитель пути B европейского плей-офф (Украина / Швеция / Польша / Албания), победитель пути C европейского плей-офф (Турция / Румыния /Словакия / Косово), победитель пути D европейского плей-офф (Дания / Северная Македония / Чехия / Ирландия), победитель пути 1 межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония / Ямайка / ДР Конго), победитель пути 2 межконтинентальных стыковых матчей (Боливия / Суринам / Ирак).

В плей-офф будет применяться сетка в стиле теннисных турниров: команды, занимающие два первых места в рейтинге ФИФА (Испания и Аргентина) будут разведены в противоположные части сетки. То же самое касается и сборных Франции и Англии, занимающих 3-е и 4-е места соответственно. Таким образом, если все эти команды выиграют свои группы, то не смогут встретиться до полуфинала. Матчи Испания – Аргентина и Франция – Англия тогда смогут состояться только в финале.