Макс Ферстаппен: «Для борьбы за титул нужно доминировать, сейчас это не так»

Ферстаппен считает невозможным пятое чемпионство подряд.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен , финишировавший вторым на Гран-при Сингапура после двух побед подряд, ответил на вопрос о борьбе за титул.

Четырехкратный чемпион за три этапа отыграл 41 очко у лидера сезона Оскара Пиастри из «Макларена », отставание составляет 63 балла.

«Для этого нужно побеждать. Нужно доминировать. Сейчас это не так, по крайней мере в этот уик-энд.

Я догоняю недостаточно быстро. Необходимо было побеждать сегодня, но не получилось. Что есть, то есть. В начале сезона уже было потеряно слишком много очков.

Это вполне очевидно, но надо идти от гонки к гонке. Мы стараемся изо всех сил, трасса не является любимой для команды и для болида, но второе место, считаю, все равно отличный результат», – заявил нидерландец.

Норрис отыграл 12 очков у лидера «Ф-1» Пиастри за 3 Гран-при, Ферстаппен – 41

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2025