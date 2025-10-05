  • Спортс
  • «Винисиус обманул судью. Правила снова защищают обманщика, ВАР не может вмешаться при второй желтой». Экс-арбитр Фернандес об удалении игрока «Вильярреала» Моуриньо
40

Бывший судья Павел Фернандес оценил удаление соперника «Реала».

«Реал Мадрид» вчера дома обыграл «Вильярреал» (3:1) в 8-м туре Ла Лиги.

Главный судья Гильермо Куадра Фернандес на 77-й минуте показал вторую желтую карточку защитнику гостей Сантьяго Моуриньо за фол на Винисиусе Жуниоре.

«Правила снова защищают обманщика. Моуриньо кладет руку на плечо Винисиуса, а тот закрывает лицо руками. Бразилец обманул Куадру Фернандеса, и тот оставил «Вильярреал» вдесятером.

ВАР не может вмешиваться при вынесении второй желтой карточки. Но это неправильно показанная желтая карточка», – написал Фернандес.

«Реал» должен был бить еще один пенальти в игре с «Вильярреалом», считает экс-судья Фернандес: «Тенас ударил Винисиуса по ноге и не коснулся мяча – это ошибка арбитров»

Экс-судья Бурруль об удалении у «Вильярреала» в матче с «Реалом»: «Скорее спровоцировано Винисиусом, который сам упал. Там не было явной перспективной атаки»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
