«Испания – дерьмо, король – фашист, его вассалы – сукины дети», «Атлетико» – дерьмо». Ла Лига подала жалобу на кричалки фанатов «Осасуны» на матче с «Сосьедадом»

Фанаты «Осасуны» оскорбляли Испанию и ее короля.

Ла Лига подала жалобу на поведение болельщиков «Осасуны», которые оскорбляли Испанию и короля страны на матче с «Реал Сосьедад » в 13-м туре Ла Лиги (1:3).

Во время этой игры фанаты команды из Памплоны скандировали «Нахер Испанию и нахер сборную», «Атлетико » – дерьмо» и «Испания – дерьмо, король – фашист, а все его вассалы – сукины дети».

Ла Лига обратилась в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

