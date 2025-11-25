«Испания – дерьмо, король – фашист, его вассалы – сукины дети», «Атлетико» – дерьмо». Ла Лига подала жалобу на кричалки фанатов «Осасуны» на матче с «Сосьедадом»
Фанаты «Осасуны» оскорбляли Испанию и ее короля.
Ла Лига подала жалобу на поведение болельщиков «Осасуны», которые оскорбляли Испанию и короля страны на матче с «Реал Сосьедад» в 13-м туре Ла Лиги (1:3).
Во время этой игры фанаты команды из Памплоны скандировали «Нахер Испанию и нахер сборную», «Атлетико» – дерьмо» и «Испания – дерьмо, король – фашист, а все его вассалы – сукины дети».
Ла Лига обратилась в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.
