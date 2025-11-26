Матч окончен
«Юве» вырвал победу у «Буде-Глимт» на выезде – 3:2! Фет сравнял с пенальти на 87-й, Дэвид забил победный на 91-й
«Буде-Глимт» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов.
«Ювентус» на выезде обыграл «Буде-Глимт» (3:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Уле Дидрик Бломберг открыл счет на 7-й минуте. Лои Опенда сравнял на 48-й. Фабио Миретти забил на 54-й, но его гол отменили. Уэстон Маккенни забил на 59-й. Сондре Фет сравнял счет с пенальти на 87-й. Джонатан Дэвид забил на 91-й.
Матч проходил на стадионе «Аспмюра».
Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Аспмюра
Завершен
2 - 3
