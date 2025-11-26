«Юве» вырвал победу у «Буде-Глимт» на выезде – 3:2! Фет сравнял с пенальти на 87-й, Дэвид забил победный на 91-й

«Буде-Глимт» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов.

«Ювентус » на выезде обыграл «Буде-Глимт» (3:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уле Дидрик Бломберг открыл счет на 7-й минуте. Лои Опенда сравнял на 48-й. Фабио Миретти забил на 54-й, но его гол отменили. Уэстон Маккенни забил на 59-й. Сондре Фет сравнял счет с пенальти на 87-й. Джонатан Дэвид забил на 91-й.

Матч проходил на стадионе «Аспмюра».

Лига чемпионов. 5 тур 25 ноября 20:00, Аспмюра Буде-Глимт Завершен 2 - 3 Ювентус Матч окончен 90’ +4’ Маккенни 90’ +1’ Дэвид

Хег Хельмерсен 87’ Фет

87’ 85’ Кабаль 83’ Франсишку Консейсау Жегрова Бломберг Хеуге 77’ Эвьен Йоргенсен 77’ 75’ Опенда Дэвид 75’ Камбьязо Кабаль 68’ Миретти К. Тюрам Алеэсами Моэ 61’ Дубвик Мяятя Эукленд 61’ 59’ Маккенни

50’ Миретти 48’ Опенда

46’ Аджич Йылдыз 2 тайм Перерыв 39’ Келли Бломберг

27’ Буде-Глимт Хайкин, Бьеркан, Алеэсами, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Бломберг, Дубвик Мяятя, Хег Запасные: Эукленд, Хеуге, Салтнес, Хельмерсен, Басси, Лунд, Брендбо, Клюнге, Нильсен, Моэ, Йоргенсен, Рииснес 1 тайм Ювентус: Перин, Келли, Калулу, Копмейнерс, Аджич, Франсишку Консейсау, Камбьязо, Локателли, Миретти, Маккенни, Опенда Запасные: К. Тюрам, Йылдыз, Ди Грегорио, Фускальдо, Кабаль, Костич, Влахович, Жегрова, Жоау Мариу, Рухи, Дэвид

