У Фати 6 голов в 5 матчах за «Монако». Арендованный у «Барселоны» форвард – лучший бомбардир Лиги 1

Ансу Фати забил 6 голов за «Монако» в 5 матчах.

Испанец сделал дубль с пенальти в игре 7-го тура Лиги 1 с «Ниццой» (2:2, второй тайм).

С 5 голами Фати делит первое место в списке бомбардиров французского чемпионата с Хоакином Паничелли из «Страсбура».

Также арендованный у «Барселоны» игрок забил за «Монако » в Лиге чемпионов в игре с «Брюгге» (1:4).