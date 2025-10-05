У Фати 6 голов в 5 матчах за «Монако». Арендованный у «Барселоны» форвард – лучший бомбардир Лиги 1
Ансу Фати забил 6 голов за «Монако» в 5 матчах.
Испанец сделал дубль с пенальти в игре 7-го тура Лиги 1 с «Ниццой» (2:2, второй тайм).
С 5 голами Фати делит первое место в списке бомбардиров французского чемпионата с Хоакином Паничелли из «Страсбура».
Также арендованный у «Барселоны» игрок забил за «Монако» в Лиге чемпионов в игре с «Брюгге» (1:4).
Как вам дерби?4364 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости