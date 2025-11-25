Талалаев после 2:0 с «Торпедо»: «Балтику» все равно недооценивают, мне кажется. Пусть продолжают считать, что мы простые моряки и колхозники, а мы просто будем делать свою работу»

Талалаев после 2:0 с «Торпедо»: мне кажется, «Балтику» все равно недооценивают.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что его команду по-прежнему недооценивают.

Во вторник калининградцы обыграли «Торпедо » в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:0). В Мир РПЛ команда Талалаева идет на 5-м месте.

«Поблагодарил ребят. Перед нами ставится задача играть каждый матч на победу, и хорошо, что пацаны слышат. Совпало, что две игры подряд на искусственном поле. Ответ дали пацаны, которые получали недостаточно игрового времени.



Сидел на трибуне. Есть у меня намоленные места тут. Корректировки особо не вносили, старались. Результат приходит от качества футбола. Все ребята играют в качественный футбол, идем вперед, несмотря на близость отпуска. Эти матчи особенно показывают, как накопилась усталость. После «Оренбурга» сказал, что надо решать проблемы с позиционным нападением. Мы их решали. Есть чувство удовлетворения, но есть и желание двигаться вперед. Разговаривали с руководством. Понятно, что надо ставить задачи. Проверка будет через пять дней очень серьезная против «Спартака».

Мне кажется, нас все равно недооценивают. Ребята пока, может, и не звезды у нас, но по качеству работы они очень близки к этому пониманию, показывают отличный футбол и сильно прогрессируют. Пусть продолжают считать, что мы простые моряки и колхозники, а мы просто будем делать свою работу», – сказал Талалаев.