Матч окончен
«Ман Сити» дома проиграл «Байеру» – 0:2. Шик и Гримальдо забили
«Манчестер Сити» проиграл «Байеру» в матче Лиги чемпионов.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Алекс Гримальдо открыл счет на 23-й минуте. Патрик Шик забил на 54-й.
Матч проходил на стадионе «Этихад».
Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Этихад
Завершен
0 - 2
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
