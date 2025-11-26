44

«Ман Сити» дома проиграл «Байеру» – 0:2. Шик и Гримальдо забили

«Манчестер Сити» проиграл «Байеру» в матче Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» уступил «Байеру» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Алекс Гримальдо открыл счет на 23-й минуте. Патрик Шик забил на 54-й.

Матч проходил на стадионе «Этихад».

Лига чемпионов. 5 тур
25 ноября 20:00, Этихад
Манчестер Сити
Завершен
0 - 2
Байер
Матч окончен
83’
Кофан   Телла
77’
Кофан
Хусанов   Шерки
65’
Мармуш   Холанд
65’
60’
Гримальдо
54’
  Шик
Бобб   Доку
46’
Аит-Нури   О`Райли
46’
Льюис   Фоден
46’
2тайм
Перерыв
23’
  Гримальдо
Манчестер Сити
Траффорд, Аит-Нури, Аке, Стоунз, Хусанов, Рейндерс, Льюис, Нико Гонсалес, Савиньо, Мармуш, Бобб
Запасные: Матеуш Нунеш, Фоден, Шерки, Холанд, Доку, Беттинелли, Доннарумма, Рубен Диаш, Бернарду Силва, О`Райли, Гвардиол
1тайм
Байер:
Флеккен, Гримальдо, Поку, Белосьян, Баде, Куанса, Тилльман, Алеиш Гарсия, Маза, Кофан, Шик
Запасные: Шлих, Поль, Хавигхорст, Менса, Менса, Бен-Сегир, Ломб, Эчеверри, Калбрет, Телла
Подробнее

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

«Ливерпуль» должен уволить Слота?18299 голосов
ДаЛиверпуль
Нет, это просто трудный периодАрне Слот
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoБайер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Сити
онлайны
logoАлекс Гримальдо
logoПатрик Шик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Зенит» не прошел «Динамо», МОК допустил Петросян и Гуменника до ОИ-2026, дзюдоистам вернули флаг и гимн, бутик Хабиба в Дубае и другие новости
12 минут назад
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
22 минуты назадТесты и игры
«Ривер Плейт» хочет арендовать Гонду и Вегу у «Зенита» с опцией выкупа
сегодня, 02:37
Круговой о голе «Спартака»: «Видел, что Дмитриев выставлял руку на Акинфеева. Не знаю, фол это или нет»
сегодня, 02:15
Горшков о том, почему «Зенит» не играл в траурных повязках с «Динамо»: «У всех она упала с рук, не успели выйти на поле, они скатились. В начале все в них вышли»
вчера, 22:27
Игроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – они плохо держались на руке. Карпов написал, что игроки проигнорировали акцию
вчера, 22:31Фото
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграл 1:1 с «Бранном», «Астон Вилла» победила «Янг Бойз», «Рома» обыграла «Мидтьюлланд», «Лион» забил 6 голов «Маккаби»
вчера, 21:58
Лига конференций. «Шахтер» победил «Шэмрок», киевское «Динамо» уступило «Омонии», «Пэлас» – «Страсбуру», «Ноа» сыграл 1:1 с «Абердином»
вчера, 21:57
Гусев о «Динамо»: «Клуб с такой историей должен бороться за первые места. В данной ситуации добиться этого будет тяжело»
вчера, 21:32
Загитова посетила матч «Динамо» с «Зенитом» в Кубке России. Фигуристка надела шапку бело-голубых
вчера, 21:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Семья пыталась уговорить Бабаева играть за Азербайджан. Форвард «Динамо» хочет выступать за Россию (Legalbet)
13 минут назад
Адиев о травме Сутормина: «На разминке надкостницу разорвали, наложили швы. Не знаю, будет ли готов к «Краснодару»
27 минут назад
Нико Уильямс о Ямале: «Он знает, что я ему как отец. Нам нужно отключаться и наслаждаться жизнью, главное — быть профессионалом и выкладываться по полной»
40 минут назад
Денис Глушаков: «Хотелось бы тренировать, но не хочу, чтобы мной управляли и говорили, что делать»
сегодня, 03:09
Некрасов о Симоняне: «Служением «Спартаку» он указывал путь молодым поколениям»
сегодня, 02:52
Гендиректор «Динамо» о выходе в 1/2 финала: «Будем дальше биться за Кубок России, такая задача есть»
сегодня, 02:00
Мюллер о  «Баварии»: «Компани проделывает выдающуюся работу. Надеюсь, так будет и дальше»
сегодня, 01:46
Адиев о «Крыльях» и Кубке: «Хотим пройти как можно дальше. Весной постараемся одолеть «Оренбург»
сегодня, 01:31
Гендиректор «Балтики» перед «Спартаком»: «У нас все настроены на максимальный результат. Матч будет очень боевым»
сегодня, 01:16
«Динамо» Киев уволило Шовковского после 0:2 от «Омонии» в ЛК и 3-го поражения подряд
вчера, 22:34