Карпин о том, почему в России появились хорошие молодые игроки: «При нынешнем лимите им надо выгрызать свое место. Конкуренция»

Валерий Карпин: при нынешнем лимите надо выгрызать свое место.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о появлении в России большого количества молодых футболистов.

«Почему у нас такая плеяда молодых хороших игроков? Больше всего связано с конкуренцией. При нынешнем лимите им надо выгрызать свое место.

Помимо трех мест, которые забронированы за россиянами, остальные места надо выгрызать», – сказал Карпин в интервью «России 24».