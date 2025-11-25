Карпин о том, почему в России появились хорошие молодые игроки: «При нынешнем лимите им надо выгрызать свое место. Конкуренция»
Валерий Карпин: при нынешнем лимите надо выгрызать свое место.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о появлении в России большого количества молодых футболистов.
«Почему у нас такая плеяда молодых хороших игроков? Больше всего связано с конкуренцией. При нынешнем лимите им надо выгрызать свое место.
Помимо трех мест, которые забронированы за россиянами, остальные места надо выгрызать», – сказал Карпин в интервью «России 24».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Комсомольская правда»
