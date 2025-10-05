  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сперцян про обвинения в расизме от Ндонга: «Похоже на какой-то цирк. Я готов доказать свою правоту любыми способами. Смотрите камеры, читайте по губам, полиграф – нет проблем»
Видео
74

Сперцян про обвинения в расизме от Ндонга: «Похоже на какой-то цирк. Я готов доказать свою правоту любыми способами. Смотрите камеры, читайте по губам, полиграф – нет проблем»

Эдуард Сперцян отреагировал на обвинения в расизме.

«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Эдуард это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre». «Ахмат» обратится в КДК РФС.

«Хочу прокомментировать вчерашнюю ситуацию, которая уже вышла за рамки. 

Я считаю неприемлемыми недоказанные обвинения в мой адрес и готов доказать свою правоту любыми способами. Смотрите камеры, читайте по губам, полиграф – нет проблем. Я уверен в себе и своих словах, я знаю, что не говорил этого. 

Я вырос на Кавказе и знаю все понятия, меня правильно воспитали мои родители. И я такого себе лично никогда не позволю. Очень много друзей, знакомых по всему миру, с кем я общаюсь, с кем я на связи. И то, что сейчас происходит, это даже, если честно, чуть-чуть смешно. Похоже на какой-то цирк.

Вот, я просто решил с вами этим поделиться, потому что очень много сейчас пишут. Знайте, что я уверен в своих словах, я за свои слова отвечаю и готов на все», – сказал Сперцян. 

«Ахмат» о расизме Сперцяна в адрес Ндонга: «Требуем расследования РФС, мы доверяем богобоязненному Усману. Это не первый случай – Мамаев назвал Родолфо обезьяной в 2017-м»

Юрист Прокопец заявил, что Сперцяна могут дисквалифицировать на срок до 10 матчей за расизм: «Но для КДК недостаточно только слов пострадавшего, кто‑то должен подтвердить высказывания»

РПЛ о возможном расизме Сперцяна: «Запись об инциденте внесена в рапорт, юрисдикционные органы РФС рассмотрят ее. Выступаем за соблюдение принципов честной игры»

Как вам дерби?6162 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Эдуарда Сперцяна
дискриминация
logoАхмат
logoУсман Ндонг
logoЭдуард Сперцян
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромлена «Севильей», «Атлетико» играет с «Сельтой»
20817 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграл вничью с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лилля», «Лион» уступил «Тулузе»
2036 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана», «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» проиграла «Роме»
4636 минут назадLive
«Ювентус» – «Милан». Консейсау и Модрич в старте. Онлайн-трансляция
1436 минут назадLive
У Хейлунда победные голы в двух матчах подряд за «Наполи». Арендованный у «МЮ» форвард забил 4 гола в 6 матчах за неаполитанцев
1541 минуту назад
Гвардиола об 1:0 с «Брентфордом»: «Сити» провел выдающийся 1-й тайм, игра была близка к нашей лучшей. Я очень доволен этим месяцем, мы сильно выросли во многих отношениях»
251 минуту назад
ЦСКА лидирует в РПЛ после 11 туров с 24 очками. «Локомотив» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Спартак» – 6-й, «Динамо» – 8-е
36сегодня, 18:02
Чемпионат России. ЦСКА победил «Спартак», «Балтика» обыграла «Динамо» Махачкала, «Сочи» нанес поражение «Пари НН»
2829сегодня, 18:01
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
сегодня, 18:00Тесты и игры
У «Балтики» 5 побед, 5 ничьих и 1 поражение в РПЛ. Команда Талалаева идет 5-й
45сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев о 2:0 с «Махачкалой»: «Балтика» должна была забивать и третий. Но, наверное, не с этим «Динамо» – оно грызет всех, кто вокруг»
1 минуту назад
Петржела о «Зените»: «Я бы обязательно уволил Семака на месте руководства, он уже давно в клубе, а команде сейчас нужен новый импульс»
1 минуту назад
«Барса» проиграла «Севилье» в Ла Лиге впервые с 2015-го, а с разгромным счетом – с 2002-го
28 минут назад
«Сельта» – «Атлетико». 0:1 – Старфельт забил в свои ворота на 6-й минуте. Онлайн-трансляция
211 минут назадLive
Биджиев о 0:2 от «Балтики»: «Пенальти был абсолютно левым. Человек бьет головой и попадает в руку, стоит в полуметре. Как можно такое ставить? Уже надоело»
313 минут назад
Гвардиола выиграл 250 матчей в АПЛ быстрее всех среди тренеров – за 349 игр. Пеп опередил Фергюсона
818 минут назад
Челестини о 3:2 со «Спартаком»: «ЦСКА не хватало терпения, спокойствия, чтобы забить еще, были проблемы в прессинге. Мы могли провести матч лучше, команде есть куда расти»
625 минут назад
«Лилль» – «ПСЖ». Барколя и Жиру в старте, Сафонов в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 18:12
Мостовой об уходе Малышева: «Никто не знал, как он выглядит. В «Спартаке» за последние 10 лет сменилось человек 50. Ушел и ушел. А команда есть и будет всегда»
839 минут назад
29 207 зрителей посетили игру ЦСКА со «Спартаком» – это рекорд «ВЭБ Арены» на матчах РПЛ
354 минуты назад