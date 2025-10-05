Сперцян про обвинения в расизме от Ндонга: «Похоже на какой-то цирк. Я готов доказать свою правоту любыми способами. Смотрите камеры, читайте по губам, полиграф – нет проблем»

Эдуард Сперцян отреагировал на обвинения в расизме.

«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян , высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара » желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном ». Эдуард это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre ». «Ахмат» обратится в КДК РФС.

«Хочу прокомментировать вчерашнюю ситуацию, которая уже вышла за рамки.

Я считаю неприемлемыми недоказанные обвинения в мой адрес и готов доказать свою правоту любыми способами. Смотрите камеры, читайте по губам, полиграф – нет проблем. Я уверен в себе и своих словах, я знаю, что не говорил этого.

Я вырос на Кавказе и знаю все понятия, меня правильно воспитали мои родители. И я такого себе лично никогда не позволю. Очень много друзей, знакомых по всему миру, с кем я общаюсь, с кем я на связи. И то, что сейчас происходит, это даже, если честно, чуть-чуть смешно. Похоже на какой-то цирк.

Вот, я просто решил с вами этим поделиться, потому что очень много сейчас пишут. Знайте, что я уверен в своих словах, я за свои слова отвечаю и готов на все», – сказал Сперцян.

