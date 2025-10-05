«Наполи» лидирует в Серии А после 6-го тура с 15 очками. «Рома» – 2-я, «Милан» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Ювентус» – 5-й

«Наполи» вернул себе лидерство в Серии А по итогам 6-го тура.

Команда Антонио Конте набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Рома » заработала такое же количество баллов, но уступает неаполитанцам по разнице мячей и идет второй.

На третьей строчке расположился «Милан » с 13 очками, на четвертой – «Интер» (12), на пятой – «Ювентус » (12).

На счету «Аталанты» и «Болоньи», которые занимают 6-е и 7-е места соответственно, по 10 баллов.