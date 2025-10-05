  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Наполи» лидирует в Серии А после 6-го тура с 15 очками. «Рома» – 2-я, «Милан» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Ювентус» – 5-й
5

«Наполи» лидирует в Серии А после 6-го тура с 15 очками. «Рома» – 2-я, «Милан» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Ювентус» – 5-й

«Наполи» вернул себе лидерство в Серии А по итогам 6-го тура.

Команда Антонио Конте набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Рома» заработала такое же количество баллов, но уступает неаполитанцам по разнице мячей и идет второй. 

На третьей строчке расположился «Милан» с 13 очками, на четвертой – «Интер» (12), на пятой – «Ювентус» (12). 

На счету «Аталанты» и «Болоньи», которые занимают 6-е и 7-е места соответственно, по 10 баллов. 

Как вам дерби?7471 голос
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoМилан
logoРома
logoБолонья
logoАталанта
logoНаполи
logoЮвентус
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Палестинская федерация сообщила, что израильтяне закидали ее офис газовыми и шумовыми гранатами: «Нападение произошло на фоне продолжающегося геноцида. Призываем ввести санкции»
916 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромлена «Севильей», «Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой»
22923 минуты назад
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
30 минут назадТесты и игры
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграл вничью с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем», «Лион» уступил «Тулузе»
3437 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью, «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» проиграла «Роме»
7937 минут назад
«Ювентус» и «Милан» голов не забили – 0:0. Пулишич не реализовал пенальти
8540 минут назад
«Ювентус» не проигрывает в этом сезоне – 5 ничьих подряд и 3 победы
740 минут назад
Экс-форварда сборной Мексики Браво арестовали по обвинению в сексуальном насилии в отношении девочки-подростка при отягчающих обстоятельствах
652 минуты назад
Пулишич не забил «Ювентусу» с пенальти, назначенного за фол Келли на Хименесе. Игрок «Милана» пробил выше ворот
12сегодня, 20:10
«Может, ты был безнадежен в какой-то момент, но твои родители ведь не потеряли надежду, правильно?» Постекоглу – журналисту на вопрос о 7 матчах «Ноттингема» без побед
12сегодня, 19:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья с «Ювентусом»
3 минуты назад
Сын Буффона дебютировал в Серии А спустя 30 лет после отца. 17-летний Луи из «Пизы» вышел на замену в матче с «Болоньей»
214 минут назад
«Атлетико» в меньшинстве сыграл вничью с «Сельтой» – 1:1. Лангле получил две желтые в 1-м тайме
824 минуты назад
«Черноморец» разгромил «Торпедо», пропустив первым – 4:1. Московский клуб на 17-м месте в Первой лиге
25 минут назадВидео
У «Милана» 1 победа в 6 последних матчах с «Ювентусом»
130 минут назад
«ПСЖ» и «Лилль» сыграли вничью (1:1), забили Мендеш и Мбаппе. У парижан 1 победа в 3 последних матчах Лиги 1
441 минуту назад
Лапочкин об 11-метровом в дерби ЦСКА – «Спартак»: «РПЛ превращается в чемпионат мутных пенальти. Зачем Мешков позвал Чистякова смотреть ВАР? По географии не надо звать судью»
2347 минут назад
Чемпионат Португалии. «Порту» против «Бенфики» Моуринью
5сегодня, 20:16Live
Фанаты идущих 8-ми «Рейнджерс» пытались заблокировать выезд клубного автобуса после 1:1 с «Фалкирком». Тренера Мартина под охраной полиции вывели со стадиона
1сегодня, 20:12
Гвардиола о том, что он одержал 250 побед в АПЛ быстрее всех тренеров: «Приглашу всех, кого я опередил, на ужин. Для меня большая честь быть с ними в одной компании»
4сегодня, 19:59