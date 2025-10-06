  • Спортс
У «Атлетико» 13 очков после 8 туров – худший старт в Ла Лиге с сезона-11/12. У команды Симеоне всего три победы

«Атлетико» выдал один из худших стартов в Ла Лиге за последние годы.

«Матрасники» сыграли вничью с «Сельтой» на выезде в 8-м туре чемпионата Испании (1:1). 

«Атлетико» набрал 13 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, имея три победы. 

Это самый слабый результат мадридцев после первых 8 игр в Ла Лиге с сезона-2011/12, в середине которого в команду пришел Диего Симеоне. Тогда было 12 очков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс
