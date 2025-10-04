0

Гран-при Сингапура-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 15:00

В Сингапуре пройдет Гран-при «Формулы-1».

18-я гонка сезона-2025 состоится в воскресенье, 5 октября. Начало – в 15:00 по московскому времени.

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

5 октября 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

9. Оливер Бермэн («Хаас»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

13. Юки Цунода («Ред Булл»)

14. Габриэл Бортолето («Заубер»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Франко Колапинто («Альпин»)

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Пьер Гасли («Альпин»)

19. Карлос Сайнс («Уильямс»)

20. Алекс Албон («Уильямс»)

Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Сингапура
logoОскар Пиастри
logoФранко Колапинто
logoУильямс
logoФормула-1
logoПьер Гасли
logoРейсинг Буллз
logoЛиам Лоусон
logoЭстебан Окон
logoОливер Бермэн
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
logoАлександр Албон
logoГабриэл Бортолето
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoНико Хюлькенберг
logoРед Булл
logoФернандо Алонсо
logoКарлос Сайнс
logoХаас
logoЮки Цунода
logoАльпин
logoДжордж Расселл
logoЛанс Стролл
результаты
logoЗаубер
logoАстон Мартин
logoИзак Аджар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис: «Люди почему-то продолжают принижать возможности «Ред Булл»
523 минуты назад
Джордж Расселл: «Никогда бы не поставил на то, что «Мерседес» окажется быстрее «Макларена» в Сингапуре»
49 минут назад
Фернандо Алонсо: «Сейчас «Астон Мартин» является примерно восьмой по скорости командой пелотона»
4сегодня, 18:23
Тото Вольфф: «Для достижения хорошего результата в гонке будет критически необходимо беречь задние шины»
1сегодня, 18:03
Шарль Леклер: «Неприятно проезжать хороший круг и оказываться 6-м или 7-м, но в такой ситуации «Феррари»
6сегодня, 18:02
Джеймс Воулз о дисквалификации: «Уильямс» начал расследование. Команда не стремилась получить преимущество»
1сегодня, 17:51
Шарль Леклер: «Решил сделать кое-что глупое с антикрылом в конце 3-го сегмента»
7сегодня, 17:36
Шарль Леклер: «Феррари» даже не близка к «Макларену», «Ред Булл» и «Мерседесу», я совершенно не чувствую болид»
3сегодня, 17:13
Ландо Норрис: «Все перевернулось, и теперь уже соперники находятся для «Макларена» в другой лиге»
3сегодня, 17:11
Албона и Сайнса дисквалифицировали из квалификации к Гран-при Сингапура
5сегодня, 17:08
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото