Гран-при Сингапура-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 15:00

В Сингапуре пройдет Гран-при «Формулы-1».

18-я гонка сезона-2025 состоится в воскресенье, 5 октября. Начало – в 15:00 по московскому времени.

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

5 октября 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

9. Оливер Бермэн («Хаас»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

13. Юки Цунода («Ред Булл»)

14. Габриэл Бортолето («Заубер»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Франко Колапинто («Альпин»)

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Пьер Гасли («Альпин»)

19. Карлос Сайнс («Уильямс»)

20. Алекс Албон («Уильямс»)

Сюрпризы квалы «Ф-1» в Сингапуре: поул Расселла, жест Ферстаппена «Макларену»