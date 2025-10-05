КХЛ. «Сибирь» примет «Барыс», «Металлург» в гостях у «Спартака», «Салават» сыграет с «Сочи», ЦСКА – с «Северсталью», «Торпедо» против «Динамо» Москва
В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.
«Сибирь» примет «Барыс», «Металлург» проведет гостевой матч со «Спартаком», «Салават» сыграет с «Сочи», ЦСКА – с «Северсталью», «Торпедо» будет противостоять «Динамо» Москва.
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
