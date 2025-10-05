«До топовости Карпину не хватает титулов». Писарев о тренере сборной России и «Динамо»

Николай Писарев ответил на вопрос, является ли Валерий Карпин топ-тренером.

— Я, конечно, понимаю, что Валерий Георгиевич ваш руководитель. Но вам действительно нравится футбол «Динамо»?

— А при чем здесь то, что он мой руководитель? Я его критикую, когда он не прав. Так, тихонько.

— А иначе?

— Да ничего иначе.

— Вы считаете Валерия Георгиевича великим тренером?

— Нет. Да и что значит великий?

— Давайте иначе: Карпин — топ-тренер?

— Ну, пока ему есть что доказывать.

— Карпин — топ-тренер или нет?

— До топовости ему не хватает титулов. Я это так вижу, — сказал ассистент тренера сборной России.