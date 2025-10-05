«До топовости Карпину не хватает титулов». Писарев о тренере сборной России и «Динамо»
Николай Писарев ответил на вопрос, является ли Валерий Карпин топ-тренером.
— Я, конечно, понимаю, что Валерий Георгиевич ваш руководитель. Но вам действительно нравится футбол «Динамо»?
— А при чем здесь то, что он мой руководитель? Я его критикую, когда он не прав. Так, тихонько.
— А иначе?
— Да ничего иначе.
— Вы считаете Валерия Георгиевича великим тренером?
— Нет. Да и что значит великий?
— Давайте иначе: Карпин — топ-тренер?
— Ну, пока ему есть что доказывать.
— Карпин — топ-тренер или нет?
— До топовости ему не хватает титулов. Я это так вижу, — сказал ассистент тренера сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости