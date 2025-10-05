  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «До топовости Карпину не хватает титулов». Писарев о тренере сборной России и «Динамо»
3

«До топовости Карпину не хватает титулов». Писарев о тренере сборной России и «Динамо»

Николай Писарев ответил на вопрос, является ли Валерий Карпин топ-тренером.

— Я, конечно, понимаю, что Валерий Георгиевич ваш руководитель. Но вам действительно нравится футбол «Динамо»?

— А при чем здесь то, что он мой руководитель? Я его критикую, когда он не прав. Так, тихонько.

— А иначе?

— Да ничего иначе.

— Вы считаете Валерия Георгиевича великим тренером?

— Нет. Да и что значит великий?

— Давайте иначе: Карпин — топ-тренер?

— Ну, пока ему есть что доказывать.

— Карпин — топ-тренер или нет?

— До топовости ему не хватает титулов. Я это так вижу, — сказал ассистент тренера сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoНиколай Писарев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг выложил фото с Карпиным: «Поддерживаем сборную России и тренера! Впереди важные игры с Ираном и Боливией. Вся страна болеет за вас!»
50вчера, 21:17Фото
У «Динамо» при Карпине ни одной победы над командами из топ-8 РПЛ в семи матчах
76вчера, 21:09
Карпин о 3:5 с «Локомотивом»: «Счет не отражает то, что происходило на поле, особенно в 1-м тайме. Играй «Динамо» и во 2-м так же, был бы иной результат»
34вчера, 20:16
Главные новости
Удаления у «Вильярреала» не было, считает Итурральде: «Моуриньо не бьет Винисиуса по лицу, а кладет руку на грудь. Атака не была многообещающей – защитника страховал партнер»
1836 минут назад
«Локомотив» обыграл «Динамо» в дерби с 8 голами, Анкалаев проиграл нокаутом, Сперцяна обвиняют в расизме, «Челси» одолел «Ливерпуль», победы «МЮ», «Реала» и «Арсенала» и другие новости
442 минуты назад
Роналдиньо, Зидан и еще 28 легенд – угадаете всех только по размытому фото?
52 минуты назадТелеграм
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Атлетико» сыграет с «Сельтой»
38сегодня, 05:38
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана», «Наполи» сыграет с «Дженоа», «Рома» в гостях у «Фиорентины»
32сегодня, 04:59
Чемпионат России. ЦСКА против «Спартака», «Балтика» сыграет с «Динамо» Махачкала
1333сегодня, 04:13
😎 Спортс“ открывает вакансию дизайнера соцсетей
86сегодня, 03:50
Хавбек «Вильярреала» Комесанья о пенальти «Реала»: «Винисиус сам заваливается обеими ногами. На «Бернабеу» и без того трудно победить, а с таким судейством – тем более»
32сегодня, 03:22
МЛС. Три ассиста Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд», «Канзас Сити» без Шапи проиграл 0:3 «Миннесоте», «Атланта» Миранчука встретится с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник
22сегодня, 02:51
Писарев считает, что Аршавин талантливее Глушенкова: «Андрей подтвердил качество в Европе. Пусть недолго, но поиграл в «Арсенале»
21сегодня, 02:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
только что
«Наполи» – «Дженоа». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
24 минуты назад
«Балтика» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
53 минуты назад
Наумов о переходах россиян в европейские лиги: «Они излишне самоуверенные. Им кажется, что именно у них все должно получиться»
1сегодня, 05:49
«Севилья» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
7сегодня, 05:31
«Филадельфия» выиграла регулярку МЛС в 2-й раз. Больше всех побед у «Гэлакси» и «Ди Си Юнайтед» – по 4
1сегодня, 05:21
Первая лига. СКА принимает «Шинник», «Торпедо» против «Черноморца», «Ротор» в гостях у «Нефтехимика»
5сегодня, 05:03Live
Юлманд о 2:0 с «Унионом»: «Байер» сделал очередной шаг вперед. Вышедшие на замену игроки показали мастерство»
сегодня, 04:53
«Брентфорд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
2сегодня, 04:38
Радимов о 5:3 «Локо» и «Динамо»: «Космическая игра, безумные скорости, но парад ошибок в обороне — просто дичь»
6сегодня, 04:25