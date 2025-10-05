«Я, #####, не могу поверить! Нельзя так ездить. Как будто ты один на трассе». Алонсо отреагировал по радио на проблемы Хэмилтона
Алонсо резко высказался по радио о трудностях Хэмилтона в Сингапуре.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выразил резкое недовольство тем, что Льюис Хэмилтон продолжил движение по трассе со сломанными тормозами.
После заезда гонщик «Феррари» получил 5-секундный штраф за многочисленные нарушения границ трасс.
«О, ###### # ###, мужик! Не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Ну, то есть я, #####, не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Разве безопасно пилотировать без тормозов? Ох, ему следовало бы…
У нас должна быть ######## 7-я позиция. Нельзя так ездить. Как будто ты один на трассе», – сказал Алонсо по радио.
Хэмилтон оштрафован на 5 секунд за срезку трассы и потерял 7-е место на Гран-при Сингапура
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
