«Я, #####, не могу поверить! Нельзя так ездить. Как будто ты один на трассе». Алонсо отреагировал по радио на проблемы Хэмилтона

Алонсо резко высказался по радио о трудностях Хэмилтона в Сингапуре.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо выразил резкое недовольство тем, что Льюис Хэмилтон продолжил движение по трассе со сломанными тормозами.

После заезда гонщик «Феррари » получил 5-секундный штраф за многочисленные нарушения границ трасс.

«О, ###### # ###, мужик! Не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Ну, то есть я, #####, не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Разве безопасно пилотировать без тормозов? Ох, ему следовало бы…

У нас должна быть ######## 7-я позиция. Нельзя так ездить. Как будто ты один на трассе», – сказал Алонсо по радио.

Хэмилтон оштрафован на 5 секунд за срезку трассы и потерял 7-е место на Гран-при Сингапура

