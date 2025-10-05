  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» проиграла «Севилье» в Ла Лиге впервые с 2015-го, с разгромным счетом – с 2002-го
14

«Барса» проиграла «Севилье» в Ла Лиге впервые с 2015-го, с разгромным счетом – с 2002-го

«Барселона» 10 лет не проигрывала «Севилье» в Ла Лиге.

Сегодня встреча 8-го тура чемпионата Испании завершилась со счетом 1:4.

В последний раз «Барселона» терпела поражение от «Севильи» 3 октября 2015 года – 1:2. 

Кроме того, в рамках Ла Лиги «Севилья» не обыгрывала каталонцев с крупным счетом с 2002 года (3:0). 

Как вам дерби?7199 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер журналиста Алексиса Мартина-Тамайо
logoБарселона
logoСевилья
logoЛа Лига
logoМатиас Альмейда
logoХанс-Дитер Флик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Педри об 1:4 с «Севильей»: «В 1-м тайме у «Барсы» не было ни интенсивности, ни выхода из обороны, мы не знали, что делать с мячом. Судья сказал, момент с Кунде не тянет на фол, одно фиксирует, другое – нет»
43сегодня, 17:39
У Рэшфорда подозрение на травму после игры с «Севильей». Маркус лидирует в «Барсе» по голевым действиям – 3 мяча, 4 ассиста
21сегодня, 17:22
Флик про 1:4 от «Севильи»: «Не думаю, что проблема в схеме или стратегии – «Барса» допустила серьезные ошибки. Я доволен реакцией, продемонстрированной во 2-м тайме»
69сегодня, 17:17
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью, «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» проиграла «Роме»
795 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграл вничью с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем», «Лион» уступил «Тулузе»
305 минут назад
«Ювентус» и «Милан» голов не забили – 0:0. Пулишич не реализовал пенальти
758 минут назад
«Ювентус» не проигрывает в этом сезоне – 5 ничьих подряд и 3 победы
38 минут назад
Экс-форварда сборной Мексики Браво арестовали по обвинению в сексуальном насилии в отношении девочки-подростка при отягчающих обстоятельствах
420 минут назад
Пулишич не забил «Ювентусу» с пенальти, назначенного за фол Келли на Хименесе. Игрок «Милана» пробил выше ворот
1238 минут назад
«Может, ты был безнадежен в какой-то момент, но твои родители ведь не потеряли надежду, правильно?» Постекоглу – журналисту на вопрос о 7 матчах «Ноттингема» без побед
11сегодня, 19:47
Дембеле пришел в «Барселону» из Бундеслиги. Вспомните еще таких в нашей новой игре «Три на Три»?
сегодня, 19:30Тесты и игры
МЛС. Три ассиста Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд», «Канзас Сити» без Шапи проиграл 0:3 «Миннесоте», «Атланта» Миранчука встретится с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник
24сегодня, 19:25
Чемпионат Германии. «Штутгарт» обыграл «Хайденхайм», «Гамбург» разгромил «Майнц»
10сегодня, 19:21Live
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» и «Лилль» сыграли вничью (1:1), забили Мендеш и Мбаппе. У парижан 1 победа в 3 последних матчах Лиги 1
49 минут назад
Лапочкин об 11-метровом в дерби: «РПЛ превращается в чемпионат мутных пенальти. Зачем Мешков позвал Чистякова смотреть ВАР? По географии не надо звать судью»
615 минут назад
«Сельта» – «Атлетико». 0:1 – Старфельт забил в свои ворота, Лангле удален. Онлайн-трансляция
4сегодня, 19:45Live
Чемпионат Португалии. «Порту» против «Бенфики» Моуринью
432 минуты назадLive
Фанаты идущих 8-ми «Рейнджерс» пытались заблокировать выезд клубного автобуса после 1:1 с «Фалкирком». Тренера Мартина под охраной полиции вывели со стадиона
136 минут назад
Гвардиола о том, что он одержал 250 побед в АПЛ быстрее всех тренеров: «Приглашу всех, кого я опередил, на ужин. Для меня большая честь быть с ними в одной компании»
449 минут назад
Тренер «Севильи» Альмейда о 4:1: «Команда не побеждала «Барсу» дома уже 10 лет. Против нее нужно сыграть идеально – и все прошло по плану. Мы могли забить больше»
12сегодня, 19:40
Петржела о «Зените»: «Я бы обязательно уволил Семака на месте руководства, он уже давно в клубе, а команде сейчас нужен новый импульс»
10сегодня, 19:20
Талалаев о 2:0 с «Махачкалой»: «Балтика» должна была забивать и третий. Но, наверное, не с этим «Динамо» – оно грызет всех, кто вокруг»
5сегодня, 19:20
Биджиев о 0:2 от «Балтики»: «Пенальти был абсолютно левым. Человек бьет головой и попадает в руку, стоит в полуметре. Как можно такое ставить? Уже надоело»
14сегодня, 19:08