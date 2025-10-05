«Барса» проиграла «Севилье» в Ла Лиге впервые с 2015-го, с разгромным счетом – с 2002-го
«Барселона» 10 лет не проигрывала «Севилье» в Ла Лиге.
Сегодня встреча 8-го тура чемпионата Испании завершилась со счетом 1:4.
В последний раз «Барселона» терпела поражение от «Севильи» 3 октября 2015 года – 1:2.
Кроме того, в рамках Ла Лиги «Севилья» не обыгрывала каталонцев с крупным счетом с 2002 года (3:0).
Опубликовано: Илья Учватов
