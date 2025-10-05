«Барса» проиграла «Севилье» в Ла Лиге впервые с 2015-го, с разгромным счетом – с 2002-го

«Барселона» 10 лет не проигрывала «Севилье» в Ла Лиге.

Сегодня встреча 8-го тура чемпионата Испании завершилась со счетом 1:4.

В последний раз «Барселона » терпела поражение от «Севильи» 3 октября 2015 года – 1:2.

Кроме того, в рамках Ла Лиги «Севилья » не обыгрывала каталонцев с крупным счетом с 2002 года (3:0).