Челестини о 3:2: «Спартак» – лучшая команда, с которой ЦСКА пока играл. Нам повезло с реализацией. С Круговым, Глебовым, Матеусом мы как ракета влетаем в пространство»

Фабио Челестини назвал «Спартак» самым сложным соперником по сезону.

ЦСКА на своем поле победил в дерби в рамках 11-го тура Мир РПЛ со счетом 3:2. 

Мощное начало напоминало то, что происходило в матче ЦСКА – «Рубин».

– Нам очень повезло с реализацией. Мы действовали эффективно. «Спартак» – лучшая команда, против которой мы пока играли. Очень тяжело было прессинговать, и трудно было забирать у них мяч, разыгрывать.

Моя команда особенная. Пусть соперник немного доминирует, но когда у нас появляется пространство, с помощью Кругового, Глебова, Матеуса мы как ракета влетаем в это пространство. Нет предела совершенству, мы спокойно действуем с мячом, чтобы выйти из‑под прессинга, получается.

Как открыли связку Глебов – Круговой?

– Круговой – левый защитник. Но потом мы поняли, что Круговой и Глебов могут давать нам глубину, особенно на открытых пространствах, они очень хорошо технически оснащены. Они могут открываться в глубину и играть на ограниченных пространствах.

Третий гол мы забили так же. Они потихоньку начали сыгрываться, обретать взаимопонимание. Они говорят на одном футбольном языке.

Заменили Жоао Виктора из‑за желтой карточки?

– Мы хотели, чтобы матч шел под нашу диктовку. Но порой нам было тяжело, замена связана с карточкой, но и с тем, что не могли идти в давление. В среднем блоке нам недоставало компактности. У Дивеева и Жоао были желтые карточки, я решил поменять одного защитника, чтобы мы в контратаке не сфолили второй раз, – сказал главный тренер ЦСКА. 

