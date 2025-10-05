«Макларен» выиграл 10-й Кубок конструкторов и обогнал «Уильямс», больше титулов только у «Феррари»

«Макларен» стал второй командой по титулам в истории «Ф-1».

Оскар Пиастри и Ландо Норрис досрочно принесли британскому коллективу десятый Кубок конструкторов.

Победа в доминирующем стиле позволила «Макларену » опередить «Уильямс » по командным титулам и выйти на чистое второе место в истории.

Лидером останется «Феррари » (16 Кубков конструкторов). На счету «Уильямса» девять трофеев, «Мерседеса» – восемь, «Лотуса» – семь, «Ред Булл» – шесть.

«Макларен» впервые с 1991 года завоевал два чемпионства подряд – тогда коллектив из Уокинга становился лучшим четыре сезона кряду (1987-1991). Также команда выигрывала два Кубка конструкторов подряд в 1984-1985 годах.

«Макларен» завоевал Кубок конструкторов 2025 года

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й, Пиастри – 4-й