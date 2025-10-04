Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Акрона», «Краснодар» примет «Ахмат», «Динамо» против «Локомотива», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
В Мир РПЛ пройдут матчи 11-го тура.
В субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Акроном», «Краснодар» примет «Ахмат», «Динамо» сыграет в дерби с «Локомотивом».
В воскресенье ЦСКА сразится в дерби со «Спартаком».
Чемпионат России
11-й тур
4 октября 10:00, Самара-Арена
4 октября 12:15, Ак Барс Арена
4 октября 14:30, Ozon Арена
4 октября 16:45, ВТБ Арена
5 октября 09:00, Газовик
5 октября 11:15, Олимпийский стадион Фишт
5 октября 13:30, ВЭБ Арена
5 октября 16:00, Ростех Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
