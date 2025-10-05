Холанд забил в 9 матчах подряд за «Ман Сити» и сборную Норвегии. У форварда 16 голов на этом отрезке
Эрлинг Холанд забил в девятом матче подряд.
Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в игре против «Брентфорда» в 7-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).
В 9 последних матчах за клуб и сборную Норвегии 25-летний футболист забил 16 мячей.
Как вам дерби?1064 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости