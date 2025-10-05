Холанд забил в 9 матчах подряд за «Ман Сити» и сборную Норвегии. У форварда 16 голов на этом отрезке

Эрлинг Холанд забил в девятом матче подряд.

Нападающий «Манчестер Сити » открыл счет в игре против «Брентфорда » в 7-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).

В 9 последних матчах за клуб и сборную Норвегии 25-летний футболист забил 16 мячей.

