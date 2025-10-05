«Ахмат» о расизме Сперцяна в адрес Ндонга: «Требуем расследования РФС, мы доверяем богобоязненному Усману. Это не первый случай – Мамаев назвал Родолфо обезьяной в 2017-м»

«Ахмат» сделал заявление по поводу расистского скандала в игре с «Краснодаром».

Грозненцы уступили «Краснодару » в 11-м туре Мир РПЛ (0:2).

На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян , высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном ». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre ». «Ахмат» обратится в КДК РФС.

«Расизму – нет! Мы поддерживаем Усмана Ндонга!

На 81-й минуте матча 11-го тура РПЛ между командами «Краснодар» – «Ахмат» наш сенегальский защитник, Усман Ндонг, подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны футболиста команды соперника Эдуарда Сперцяна. Арбитр встречи, который находился в десятках метрах от ситуации, удалил Усмана Ндонга , показав прямую красную карточку. На видеоповторах очевидно, что Сперцян провоцирует Ндонга, подходит к нему и высказывает.

Со слов нашего футболиста игрок «Краснодара» оскорбил его на расовой почве. Мы полностью доверяем Усману Ндонгу, богобоязненному, порядочному и доброму человеку. Мы поддерживаем его и осуждаем любые формы проявления расизма.

К сожалению, должны констатировать, что это не первый случай, когда в матчах с «Краснодаром» футболисты нашей команды подвергаются расизму. В 2017-м году в очной игре команд в Грозном футболист «Краснодара» Павел Мамаев оскорбил игрока команды «Ахмат» Родолфо, назвав обезьяной. Тогда клуб, имея добрые отношения с руководством «Краснодара», принял извинения клуба и самого игрока.

Для нашей команды, в которой плечом к плечу играют представители разных национальностей и культур, принципы уважения и равенства являются неизменными. Оскорбление человеческого достоинства по расовому признаку – это удар не только по конкретному футболисту, но и по фундаментальным ценностям всего спортивного сообщества.

В составе российской Премьер-лиги нет ни одного клуба, в котором бы не играли легионеры. Футболисты из разных стран вносят неоценимый вклад в спортивный принцип и украшают наш футбол. Достаточно взглянуть на заявку самого «Краснодара» на сезон, в которой числятся тринадцать легионеров. Поступок Сперцяна, являющегося частью такой мультикультурной футбольной семьи, не поддается никакому разумному объяснению и должен быть осужден.

Футбольный клуб «Ахмат» настаивает на проведении тщательного расследования инцидента уполномоченными органами Российского футбольного союза. Мы требуем наказать Эдуарда Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Усману Ндонгу, как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону.

Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма», – говорится в заявлении клуба из Грозного.

