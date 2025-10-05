  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ахмат» о расизме Сперцяна в адрес Ндонга: «Требуем расследования РФС, мы доверяем богобоязненному Усману. Это не первый случай – Мамаев назвал Родолфо обезьяной в 2017-м»
43

«Ахмат» о расизме Сперцяна в адрес Ндонга: «Требуем расследования РФС, мы доверяем богобоязненному Усману. Это не первый случай – Мамаев назвал Родолфо обезьяной в 2017-м»

«Ахмат» сделал заявление по поводу расистского скандала в игре с «Краснодаром».

Грозненцы уступили «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). 

На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre». «Ахмат» обратится в КДК РФС.

«Расизму – нет! Мы поддерживаем Усмана Ндонга!

На 81-й минуте матча 11-го тура РПЛ между командами «Краснодар» – «Ахмат» наш сенегальский защитник, Усман Ндонг, подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны футболиста команды соперника Эдуарда Сперцяна. Арбитр встречи, который находился в десятках метрах от ситуации, удалил Усмана Ндонга, показав прямую красную карточку. На видеоповторах очевидно, что Сперцян провоцирует Ндонга, подходит к нему и высказывает.

Со слов нашего футболиста игрок «Краснодара» оскорбил его на расовой почве. Мы полностью доверяем Усману Ндонгу, богобоязненному, порядочному и доброму человеку. Мы поддерживаем его и осуждаем любые формы проявления расизма.

К сожалению, должны констатировать, что это не первый случай, когда в матчах с «Краснодаром» футболисты нашей команды подвергаются расизму. В 2017-м году в очной игре команд в Грозном футболист «Краснодара» Павел Мамаев оскорбил игрока команды «Ахмат» Родолфо, назвав обезьяной. Тогда клуб, имея добрые отношения с руководством «Краснодара», принял извинения клуба и самого игрока.

Для нашей команды, в которой плечом к плечу играют представители разных национальностей и культур, принципы уважения и равенства являются неизменными. Оскорбление человеческого достоинства по расовому признаку – это удар не только по конкретному футболисту, но и по фундаментальным ценностям всего спортивного сообщества.

В составе российской Премьер-лиги нет ни одного клуба, в котором бы не играли легионеры. Футболисты из разных стран вносят неоценимый вклад в спортивный принцип и украшают наш футбол. Достаточно взглянуть на заявку самого «Краснодара» на сезон, в которой числятся тринадцать легионеров. Поступок Сперцяна, являющегося частью такой мультикультурной футбольной семьи, не поддается никакому разумному объяснению и должен быть осужден.

Футбольный клуб «Ахмат» настаивает на проведении тщательного расследования инцидента уполномоченными органами Российского футбольного союза. Мы требуем наказать Эдуарда Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Усману Ндонгу, как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону.

Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма», – говорится в заявлении клуба из Грозного.

«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме (он отрицает), «Ахмат» идет в КДК

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ахмата»
logoУсман Ндонг
logoКраснодар
logoЭдуард Сперцян
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
дискриминация
logoРодолфо
logoПавел Мамаев
религия
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме (он отрицает), «Ахмат» идет в КДК
158сегодня, 07:40
Ндонг не намерен покидать «Ахмат» из-за расового конфликта со Сперцяном: «Я профессионал, но удивлен, что такие слова говорит капитан соперника»
20сегодня, 02:03
«Заявлять, что Сперцяна спровоцировали, низко, подло и не по-мужски. Вы же видели на картинке, что он идет и что-то говорит Ндонгу». Гендиректор «Ахмата» Айдамиров про конфликт игроков
29вчера, 20:24
Сперцян после стычки с Ндонгом: «Зубы придется делать, несколько верхних сломаны. А они дорогие»
70вчера, 20:12
«Ахмат» обратится в КДК РФС из-за слов Сперцяна Ндонгу: «Не позволим оскорблять наших игроков. Тем более, что это было на расисткой почве»
76вчера, 19:38
Главные новости
Орлов о пенальти в ворота «Зенита»: «Понимаю Семака, все уже запутались в трактовках. Пусть Мажич разъяснит – где рука, где не рука, издадут методичку, а то приходится гадать»
813 минут назад
«Винисиус обманул судью. Правила снова защищают обманщика, ВАР не может вмешаться при второй желтой». Экс-арбитр Фернандес об удалении игрока «Вильярреала» Моуриньо
4042 минуты назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Спартака», «Балтика» сыграет с «Динамо» Махачкала, «Ростов» в гостях у «Оренбурга»
135358 минут назадLive
Глава RFEF о конфликте «Барсы» и сборной Испании из-за Ямаля: «Я за мир. Мы не должны раздувать шумиху»
30сегодня, 08:41
Чемпионат Франции. «Монако» Головина принимает «Ниццу», «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лилля»
8сегодня, 08:34
Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Хайденхайма», «Гамбург» сыграет с «Майнцем»
10сегодня, 08:30
Писарев о стоимости своей коллекции марок: «Сумма в шесть нулей, в долларах. Есть очень редкие: с первых чемпионатов мира, из гитлеровской Германии»
24сегодня, 08:24
«Реал» должен был бить еще один пенальти в игре с «Вильярреалом», считает экс-судья Фернандес: «Тенас ударил Винисиуса по ноге и не коснулся мяча – это ошибка арбитров»
23сегодня, 08:17Фото
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Брентфорда», «Ньюкасл» против «Ноттингема»
856сегодня, 07:27
Нагорных о будущем Баринова: «Все будет нормально. Хочу успокоить болельщиков «Локомотива»
5сегодня, 07:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» – «Ростов» – 0:0, онлайн-трансляция. Роналдо, Мохеби, Кучаев и Жезус играют
1458 минут назадLive
36-летний Песьяков: «Готов до 40 лет играть, чувствую себя великолепно. Но не буду никого мучить своей игрой»
359 минут назад
Аллегри не хочет мстить «Ювентусу»: «Я благодарю их за проведенные в клубе годы»
3сегодня, 08:54
«Сельта» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2сегодня, 07:58
Чемпионат Португалии. «Порту» против «Бенфики» Моуринью
1сегодня, 07:49
Компани впечатлен игрой Диаса: «Его активность и энергия здорово подходят «Баварии». Луис очень много работает на команду».
8сегодня, 07:39
«Лилль» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2сегодня, 07:22
Первая лига. СКА обыграл «Шинник», «Торпедо» против «Черноморца», «Ротор» в гостях у «Нефтехимика»
6сегодня, 06:56
«Ювентус» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 06:53
«Наполи» – «Дженоа». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:28