Пиастри предположительно отключил радио во время поздравления Брауна с Кубком конструкторов

Поздравление босса «Макларена» в адрес Пиастри прервалось на полуслове.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри, по всей видимости, прервал связь со своим боссом Заком Брауном после финиша Гран-при Сингапура .

На первом круге лидер сезона остался крайне недоволен действиями напарника Ландо Норриса , который совершил обгон и в итоге финишировал третьим. Австралиец остался на четвертой позиции.

Результат позволил «Макларену» досрочно завоевать Кубок конструкторов.

Исполнительный директор британской команды подключился, чтоб поздравить Пиастри.

«Оскар, чемпионы второй год подряд! Трудная гонка, спасибо за…» – произнес Браун.

После этого связь оборвалась на полуслове. Вероятно, радио отключил Пиастри, но неясно, было ли действие намеренным.

