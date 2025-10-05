  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Пиастри предположительно отключил радио во время поздравления Брауна с Кубком конструкторов
15

Пиастри предположительно отключил радио во время поздравления Брауна с Кубком конструкторов

Поздравление босса «Макларена» в адрес Пиастри прервалось на полуслове.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, по всей видимости, прервал связь со своим боссом Заком Брауном после финиша Гран-при Сингапура.

На первом круге лидер сезона остался крайне недоволен действиями напарника Ландо Норриса, который совершил обгон и в итоге финишировал третьим. Австралиец остался на четвертой позиции.

Результат позволил «Макларену» досрочно завоевать Кубок конструкторов.

Исполнительный директор британской команды подключился, чтоб поздравить Пиастри.

«Оскар, чемпионы второй год подряд! Трудная гонка, спасибо за…» – произнес Браун.

После этого связь оборвалась на полуслове. Вероятно, радио отключил Пиастри, но неясно, было ли действие намеренным.

Оскар Пиастри о контакте с Норрисом: «Нормально, что Ландо выталкивает меня с трассы? Дерьмово он избежал соперника, раз врезался в напарника»

«Макларен» завоевал Кубок конструкторов 2025 года

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoОскар Пиастри
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoЗак Браун
logoМакларен
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джордж Расселл: «Если бы Ферстаппен обошел меня в первом повороте, то именно он бы и выиграл гонку»
45 минут назад
Фернандо Алонсо: «Преимущество в шинах дало мне возможность атаковать и обгонять»
5сегодня, 17:54
Карлос Сайнс о 10-м месте в Сингапуре: «Провел 50 кругов на «медиуме» без потери темпа, а потом летел на «софте»
5сегодня, 17:52
«Макларен» посвятил пост Норрису и Пиастри: «LN4 + OP81 🧡». Гонщики дошли до контакта на первом круге
5сегодня, 17:42Фото
Макс Ферстаппен: «Для борьбы за титул нужно доминировать, сейчас это не так»
19сегодня, 17:24
Тото Вольфф: «Полагаю, Норрис и Пиастри начнут чуть сильнее выставлять локти»
2сегодня, 17:23
«Макларен» выложил командное фото после завоевания Кубка конструкторов
1сегодня, 17:07Фото
Ландо Норрис о борьбе с Пиастри: «Любой гонщик на моем месте действовал бы так же»
16сегодня, 17:00
Лоран Мекьес: «У Цуноды была очень слабая суббота – это стоило ему очков»
6сегодня, 16:58
Андреа Стелла о радио Пиастри: «Нужно учитывать контекст. Это комментарий в пылу момента»
2сегодня, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото