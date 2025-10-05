Сакич о 2:3 в дерби: «ЦСКА не обыграл нас тактически, все голы вылились из невынужденных ошибок «Спартака». Первые 15-20 минут на поле была лишь одна команда»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич объяснил поражение от ЦСКА.

Красно-белые проиграли матч 11-го тура Мир РПЛ со счетом 2:3.

– Тяжелое поражение. Первые 15-20 минут на поле была лишь одна команда. Соперник прессинговал, совершал перехваты, которые вылились в голы и пенальти

– Показалось, что команда просто не была готова к дерби. Объясните, почему так?

– ЦСКА вошел в игру намного лучше, у них все получалось. Сложно что‑то противопоставить, хоть мы и готовились, но у нас ничего не получилось.

– Какой план был на игру?

– Мы вышли в три центральных защитника, так как это исходило из игры соперника. Их вингер часто смещался в центр, поэтому так и решили сыграть.

– Кто должен был держать вингеров ЦСКА?

– Глебова должен был держать Джику . Кругового – Литвинов .

– Вы к 17‑й минуте проигрывали 0:3. Возникает вопрос: а те ли игроки вышли на поле?

– Важно понимать, что все пропущенные голы вылились из наших невынужденных ошибок. ЦСКА не обыграл нас тактически.

– Почему Барко был заменен за несколько минут до конца основного времени?

– Мы выпустили Заболотного и Мартинса. Надеялись, что они помогут при подачах с фланга.

– А кто эти подачи должен был выполнять?

– Дмитриев, Солари. Как идея это имеет место быть, но не всегда идеи реализуются, – сказал Сакич.