0

Единая лига ВТБ. ЦСКА встретится с «Бетсити Пармой», «Локомотив-Кубань» примет «Пари НН»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

Действующий чемпион ЦСКА на выезде сыграет с «Бетсити Пармой», «Пари НН» встретится с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 2-0, Пари Нижний Новгород – 1-0, ЦСКА – 1-0, МБА-МАИ – 1-0, Зенит – 1-1, Локомотив-Кубань – 1-1, Уралмаш – 1-1, Автодор – 1-1, Енисей – 0-1, Бетсити Парма – 0-2, Самара – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто лучший американский игрок в НБА?2793 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
