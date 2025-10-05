Единая лига ВТБ. ЦСКА встретится с «Бетсити Пармой», «Локомотив-Кубань» примет «Пари НН»
Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
Действующий чемпион ЦСКА на выезде сыграет с «Бетсити Пармой», «Пари НН» встретится с «Локомотивом-Кубань».
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 2-0, Пари Нижний Новгород – 1-0, ЦСКА – 1-0, МБА-МАИ – 1-0, Зенит – 1-1, Локомотив-Кубань – 1-1, Уралмаш – 1-1, Автодор – 1-1, Енисей – 0-1, Бетсити Парма – 0-2, Самара – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
