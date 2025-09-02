  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
10

Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости

1. В ведущих лигах Европы закрылось летнее трансферное окно. Форвард Исак перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов – это новый рекорд АПЛ. А вот переход защитника «Кристал Пэлас» Гехи в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов сорвался.

2. Другие важные сделки дедлайна. «Бавария» арендовала Джексона у «Челси» за 16,5 млн евро с обязательным выкупом за 65 млн при соблюдении условий. «МЮ» продал Антони «Бетису» за 22+3 млн евро и получит 50% от суммы перепродажи вингера, отдал Хейлунда в аренду «Наполи» за 6 млн евро с обязательным выкупом за 44 млн, отпустил Санчо в «Астон Виллу» на сезон и купил вратаря Ламменса у «Антверпена» за 21 млн евро.

«Милан» купил Рабьо у «Марселя» за 10 млн евро. «ПСЖ» отдал Коло-Муани «Тоттенхэму» в аренду за 5 млн евро и продал Асенсио «Фенербахче» за 15 млн евро. «Атлетико» арендовал Гонсалеса у «Ювентуса» за 1+1 млн евро с обязательным выкупом за 32 млн, а туринцы подписали Жегрову из «Лилля» за 14,3+3 млн евро и арендовали Опенда у «Лейпцига» за 3,3+0,8 млн евро с выкупом за 40,6 млн.

Зинченко уехал в аренду из «Арсенала» в «Ноттингем Форест», лондонцы арендовали Инкапиэ у «Байера» с опцией выкупа за 45 млн фунтов; «Вильярреал» за рекордные 31+5 млн евро купил Микаутадзе у «Лиона»; Висса за 55 млн фунтов перешел в «Ньюкасл» из «Брентфорда»; Варди перешел в «Кремонезе».

Про прочие трансферы читайте здесь и в традиционном онлайне Спортса’’.

3. «Байер» уволил Эрика тен Хага после двух матчей без побед на старте Бундеслиги – это рекорд чемпионата Германии. Экс-тренер «МЮ» заявил: «Увольнение после двух матчей лиги беспрецедентно и неожиданно. Каждый мой полный сезон становился успешным, доверившиеся мне клубы вознаграждались трофеями».

4. US Open. Андрей Рублев уступил Феликсу Оже-Альяссиму в 4-м круге, Янник Синнер разгромил Александра Бублика за 81 минуту. Также в 1/4 финала прошли Алекс де Минаур и Лоренцо Музетти. 

В женской сетке Екатерина Александрова проиграла Иге Швентек в четвертом круге. В 1/4 финала полька сыграет с Амандой Анисимовой. 

Также в эту стадию прошли Наоми Осака, выбившая Коко Гауфф, и Каролина Мухова. 

5. Дуглас Сантос вновь сменил спортивное гражданство – с российского на бразильское. Защитник «Зенита», вызванный в сборную Бразилии, опять будет считаться легионером в Мир РПЛ.

6. Германия разгромила Великобританию (120:57), Литва справилась с Финляндией и другие результаты дня на чемпионате Европы по баскетболу.

7. Кирилл Капризов получит до 16 млн долларов в год по новому контракту с «Миннесотой», договор российского форварда может быть рассчитан на пять и более лет.

8. Льюис Хэмилтон провел за «Феррари» 15 гонок без подиумов – это новый антирекорд. Британский пилот сошел на Гран-при Нидерландов.

9. Полуголый мужчина в косынке проник в психоневрологическую клинику жены Федора Смолова, подано заявление в полицию. Болельщики в Абхазии получили премию «Добряк на вайбе» от Спортса’’ и Медиалиги за аншлаг и роскошную атмосферу на матче в Сухуме.

Цитаты дня:

Обляков выложил фото со следами на шее пальцев защитника «Краснодара» Косты: «Жена была не в восторге от такого «сюрприза» – пришлось объяснять😃. Это за рамками спортивного поведения»

Есмантович о том, что «Локомотив» не сделал Никитину чемпионский перстень: «Когда ЦСКА завоевывал кубки, перстни дарили всем. Поступок клуба – их решение и ответственность»

Вице-президент Федерации альпинизма России о Наговициной: «У девочки был второй спортивный разряд, а на пик Победы нужно выходить на уровне КМС. Она отказалась от услуг гида»

Рудковская – Тарасовой: «Посмотрите мое интервью полностью, пожалуйста, без вырванных из контекста фраз, и вам точно не будет ни за кого стыдно»

Юлия Ефимова: «Есть ли в мире города, сравнимые с Москвой? По красоте – да, но с точки зрения развития кажется, что она впереди планеты всей»

Божович о русской кухне: «Борщ мне всегда нравился, но это украинская кухня. Из чисто русского – пельмени. Лучшая еда в мире – в Сербии»

Йоханнес Бо: «Возможно, мы с Тарьеем вернемся, чтобы выступить на Олимпиаде»

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги34522 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жаркая ничья ЦСКА и «Краснодара», Кордоба грозится уйти из РПЛ после красной, «Ливерпуль» обыграл «Арсенал», победа Пиастри, «Барса» потеряла очки, Рудковская против Тутберидзе и другие новости
27вчера, 06:10
Победы «Зенита», «Спартака», «Реала» и «МЮ», Зырянов сменил Медведева, 39+10 Йокича и 39+8+9 Дончича, поул Пиастри и другие новости
1031 августа, 06:10
Состав сборной России, «Фенербахче» уволил Моуринью, 940-й гол Роналду, IBU не даст россиянам wild card для ОИ-2026, Мирра проиграла 139-й ракетке мира и другие новости
930 августа, 06:10
Главные новости
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ по версии FourFourTwo. «Барселона» – 2-я, «Ливерпуль» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Ман Сити» – 8-й
713 минут назад
«Обещаю биться за ромбик и наш великий «Спартак». Один за всех – все за одного!» Литвинов о новом контракте
1113 минут назад
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
28 минут назадТесты и игры
Карпин про Умярова: «Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки – Глебов, Черников. К кому стремиться? Гаттузо, Макелеле»
3729 минут назад
Ширер про Исака: «Неправильно бастовать, пока тебе платят зарплату. А вот Гехи все сделал правильно, но «Пэлас» его не отпустил, и это несправедливо. Все это плохо отразилось на футболе»
1135 минут назад
Гюндоган перешел из «Ман Сити» в «Галатасарай» бесплатно. Зарплата хавбека – 4,5 млн евро в год чистыми
2339 минут назадФото
Карпин не жалеет, что возглавил «Динамо»: «Я продолжаю работать. Бывает, что игроки не слышат – это может быть везде, хоть в «МЮ». Сколько ждать? Не знаю»
4451 минуту назад
Влап о критике из-за переговоров со «Спартаком»: «Тебя сразу разрывают на части со всех сторон. Люди, с которыми ты не общался 10 лет, вдруг начинают писать твоим отцу и матери»
2151 минуту назад
Литвинов и «Спартак» продлили контракт до 2029 года
13сегодня, 18:14Фото
У «Наполи» рекордные расходы на зарплаты в этом сезоне – 160 млн евро. За год траты выросли на 50 млн
17сегодня, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» вернул Сэмюэлс-Смита из «Страсбура» через месяц после продажи за 6,5 млн фунтов. Защитника отдали «Суонси» в аренду
24 минуты назад
Доннарумма взял 25-й номер в «Ман Сити». Под ним играл ушедший в «Интер» Аканджи
5 минут назадФото
ЦСКА бесплатно отдаст Агапова «Акрону» в аренду с опцией выкупа (Иван Карпов)
629 минут назад
Карпин о стримере Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Нет, не слышал»
1033 минуты назад
Радимов о судье матча ЦСКА – «Краснодар»: «Мажич должен извиниться перед всеми на федеральном канале: я виноват, что поставил этого арбитра, простите, что испортил праздник»
10сегодня, 18:26
Селюк про Карпина: «Разочарование десятилетия для фанатов «Динамо». При Личке боролись за титул, а сейчас... Это следующая отставка в РПЛ, и Карпин может забыть о клубах из топ-6»
11сегодня, 18:16
Пономарев о списке книг для футболистов: «А иностранцам что делать, все российские книги переводить на их язык? Не подумали. Это в духе советских времен. Но у нас все сами брали книги – а что было делать?»
11сегодня, 17:59
Переход Лапорта в «Атлетик» под вопросом из-за «Аль-Насра», поздно отправившего сведения в систему трансферов ФИФА. Возможно, защитника нельзя будет зарегистрировать до зимы
4сегодня, 17:55
Вратарь «Ман Сити» Ортега интересен «Трабзонспору»
7сегодня, 17:39
Трансфер Джорджа из «Челси» в «Фулхэм» за 22 млн фунтов сорвался из-за того, что Харри Уилсон не ушел из клуба
2сегодня, 17:26