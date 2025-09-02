Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости

1. В ведущих лигах Европы закрылось летнее трансферное окно. Форвард Исак перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов – это новый рекорд АПЛ . А вот переход защитника «Кристал Пэлас» Гехи в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов сорвался .

2. Другие важные сделки дедлайна. «Бавария» арендовала Джексона у «Челси» за 16,5 млн евро с обязательным выкупом за 65 млн при соблюдении условий. «МЮ» продал Антони «Бетису» за 22+3 млн евро и получит 50% от суммы перепродажи вингера, отдал Хейлунда в аренду «Наполи» за 6 млн евро с обязательным выкупом за 44 млн, отпустил Санчо в «Астон Виллу» на сезон и купил вратаря Ламменса у «Антверпена» за 21 млн евро.

«Милан» купил Рабьо у «Марселя» за 10 млн евро. «ПСЖ» отдал Коло-Муани «Тоттенхэму» в аренду за 5 млн евро и продал Асенсио «Фенербахче» за 15 млн евро. «Атлетико» арендовал Гонсалеса у «Ювентуса» за 1+1 млн евро с обязательным выкупом за 32 млн, а туринцы подписали Жегрову из «Лилля» за 14,3+3 млн евро и арендовали Опенда у «Лейпцига» за 3,3+0,8 млн евро с выкупом за 40,6 млн.

Зинченко уехал в аренду из «Арсенала» в «Ноттингем Форест», лондонцы арендовали Инкапиэ у «Байера» с опцией выкупа за 45 млн фунтов; «Вильярреал» за рекордные 31+5 млн евро купил Микаутадзе у «Лиона»; Висса за 55 млн фунтов перешел в «Ньюкасл» из «Брентфорда»; Варди перешел в «Кремонезе».

Про прочие трансферы читайте здесь и в традиционном онлайне Спортса’’ .

3. «Байер» уволил Эрика тен Хага после двух матчей без побед на старте Бундеслиги – это рекорд чемпионата Германии. Экс-тренер «МЮ» заявил : «Увольнение после двух матчей лиги беспрецедентно и неожиданно. Каждый мой полный сезон становился успешным, доверившиеся мне клубы вознаграждались трофеями».

4. US Open. Андрей Рублев уступил Феликсу Оже-Альяссиму в 4-м круге, Янник Синнер разгромил Александра Бублика за 81 минуту. Также в 1/4 финала прошли Алекс де Минаур и Лоренцо Музетти.

В женской сетке Екатерина Александрова проиграла Иге Швентек в четвертом круге. В 1/4 финала полька сыграет с Амандой Анисимовой.

Также в эту стадию прошли Наоми Осака, выбившая Коко Гауфф, и Каролина Мухова.

5. Дуглас Сантос вновь сменил спортивное гражданство – с российского на бразильское . Защитник «Зенита», вызванный в сборную Бразилии, опять будет считаться легионером в Мир РПЛ.

6. Германия разгромила Великобританию (120:57), Литва справилась с Финляндией и другие результаты дня на чемпионате Европы по баскетболу.

7. Кирилл Капризов получит до 16 млн долларов в год по новому контракту с «Миннесотой», договор российского форварда может быть рассчитан на пять и более лет.

8. Льюис Хэмилтон провел за «Феррари» 15 гонок без подиумов – это новый антирекорд. Британский пилот сошел на Гран-при Нидерландов.

9. Полуголый мужчина в косынке проник в психоневрологическую клинику жены Федора Смолова, подано заявление в полицию. Болельщики в Абхазии получили премию «Добряк на вайбе» от Спортса’’ и Медиалиги за аншлаг и роскошную атмосферу на матче в Сухуме.

Цитаты дня:

Обляков выложил фото со следами на шее пальцев защитника «Краснодара» Косты: «Жена была не в восторге от такого «сюрприза» – пришлось объяснять😃. Это за рамками спортивного поведения»

Есмантович о том, что «Локомотив» не сделал Никитину чемпионский перстень: «Когда ЦСКА завоевывал кубки, перстни дарили всем. Поступок клуба – их решение и ответственность »

Вице-президент Федерации альпинизма России о Наговициной: «У девочки был второй спортивный разряд, а на пик Победы нужно выходить на уровне КМС. Она отказалась от услуг гида »

Рудковская – Тарасовой: «Посмотрите мое интервью полностью, пожалуйста, без вырванных из контекста фраз, и вам точно не будет ни за кого стыдно »

Юлия Ефимова: «Есть ли в мире города, сравнимые с Москвой? По красоте – да, но с точки зрения развития кажется, что она впереди планеты всей »

Божович о русской кухне: «Борщ мне всегда нравился, но это украинская кухня . Из чисто русского – пельмени. Лучшая еда в мире – в Сербии»

Йоханнес Бо: «Возможно, мы с Тарьеем вернемся , чтобы выступить на Олимпиаде»