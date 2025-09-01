Трансфер Исака в «Ливерпуль» за 125 млн фунтов – самый дорогой в истории АПЛ. «Красные» летом купили Виртца за 116 млн
Александер Исак стал самым дорогим игроком в истории АПЛ.
В понедельник «Ливерпуль» объявил о переходе 25-летнего нападающего из «Ньюкасла».
Клуб из Ливерпуля заплатит фиксированные 125 млн фунтов, а общая сумма сделки с учетом солидарных выплат составит 130 миллионов. Таким образом, трансфер Исака в «Ливерпуль» стал рекордным в истории английского футбола.
Отметим, что в летнее трансферное окно «красные» уже били рекорд АПЛ, купив Флориана Виртца из «Байера» за 116 млн фунтов.
В 2023 году «Челси» заплатил 115 миллионов за хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Доминика Кинга в X
