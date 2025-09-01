Трансфер Исака в «Ливерпуль» за 125 млн фунтов – самый дорогой в истории АПЛ. «Красные» летом купили Виртца за 116 млн

Александер Исак стал самым дорогим игроком в истории АПЛ.

В понедельник «Ливерпуль » объявил о переходе 25-летнего нападающего из «Ньюкасла ».

Клуб из Ливерпуля заплатит фиксированные 125 млн фунтов , а общая сумма сделки с учетом солидарных выплат составит 130 миллионов. Таким образом, трансфер Исака в «Ливерпуль» стал рекордным в истории английского футбола.

Отметим, что в летнее трансферное окно «красные» уже били рекорд АПЛ , купив Флориана Виртца из «Байера » за 116 млн фунтов .

В 2023 году «Челси » заплатил 115 миллионов за хавбека «Брайтона » Мойсеса Кайседо .