Хэмилтон провел за «Феррари» 15 гонок без подиумов – это новый антирекорд

Хэмилтон поставил новый рекорд для «Феррари» .
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сошел на Гран-при Нидерландов: в итоге за 15 гонок в составе итальянской команды он так и не финишировал на подиуме.
Таким образом британец установил новый антирекорд по количеству Гран-при за Скудерию, в которых пилот оказался за пределами топ-3.
Ранее лидером данной статистики был Иван Капелли: он провел за «Феррари» сезон-1992 (где было 14 этапов) без единого подиума, набрав 3 очка.
