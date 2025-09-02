  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ноттингем» арендовал Зинченко и за рекордные для «Страсбура» 35 млн евро купил вингера Баква
Фото
28

«Ноттингем» арендовал Зинченко и за рекордные для «Страсбура» 35 млн евро купил вингера Баква

Александр Зинченко покинул «Арсенал».

«Ноттингем Форест» объявил о переходе украинского защитника на правах аренды.

В прошлом сезоне украинец провел 15 игр в АПЛ и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также «Ноттингем» купил вингера Дилана Баква, выступавшего за «Страсбур». Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что французский клуб получил за 23-летнего футболиста рекордную сумму – 35 млн евро.

Баква забил 6 голов в 30 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне, а также отдал 8 результативных передач – больше всех в команде. Детально его показатели можно изучить тут.

Фото: nottinghamforest.co.uk

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги34522 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ноттингем Форест»
logoАлександр Зинченко
logoДилан Баква
logoАрсенал
logoлига 1 Франция
logoНоттингем Форест
рекорды
logoСтрасбур
трансферы
деньги
logoСборная Украины по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ноттингем» близок к аренде Зинченко из «Арсенала». Клуб не смог подписать Галана из «Атлетико»
21вчера, 20:17
«Марсель» работает над подписанием Зинченко, однако проблема в высокой зарплате защитника «Арсенала»
829 августа, 13:09
Зинченко назвал прошлый сезон худшим в карьере: «Сидеть на скамейке в АПЛ за щедрую зарплату – привилегия. Но представьте парня, который в 28 лет не нужен – неприятное чувство»
9114 августа, 07:30
Главные новости
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ по версии FourFourTwo. «Барселона» – 2-я, «Ливерпуль» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Ман Сити» – 8-й
713 минут назад
«Обещаю биться за ромбик и наш великий «Спартак». Один за всех – все за одного!» Литвинов о новом контракте
1113 минут назад
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
28 минут назадТесты и игры
Карпин про Умярова: «Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки – Глебов, Черников. К кому стремиться? Гаттузо, Макелеле»
3729 минут назад
Ширер про Исака: «Неправильно бастовать, пока тебе платят зарплату. А вот Гехи все сделал правильно, но «Пэлас» его не отпустил, и это несправедливо. Все это плохо отразилось на футболе»
1135 минут назад
Гюндоган перешел из «Ман Сити» в «Галатасарай» бесплатно. Зарплата хавбека – 4,5 млн евро в год чистыми
2339 минут назадФото
Карпин не жалеет, что возглавил «Динамо»: «Я продолжаю работать. Бывает, что игроки не слышат – это может быть везде, хоть в «МЮ». Сколько ждать? Не знаю»
4451 минуту назад
Влап о критике из-за переговоров со «Спартаком»: «Тебя сразу разрывают на части со всех сторон. Люди, с которыми ты не общался 10 лет, вдруг начинают писать твоим отцу и матери»
2151 минуту назад
Литвинов и «Спартак» продлили контракт до 2029 года
13сегодня, 18:14Фото
У «Наполи» рекордные расходы на зарплаты в этом сезоне – 160 млн евро. За год траты выросли на 50 млн
17сегодня, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» вернул Сэмюэлс-Смита из «Страсбура» через месяц после продажи за 6,5 млн фунтов. Защитника отдали «Суонси» в аренду
24 минуты назад
Доннарумма взял 25-й номер в «Ман Сити». Под ним играл ушедший в «Интер» Аканджи
5 минут назадФото
ЦСКА бесплатно отдаст Агапова «Акрону» в аренду с опцией выкупа (Иван Карпов)
629 минут назад
Карпин о стримере Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Нет, не слышал»
1033 минуты назад
Радимов о судье матча ЦСКА – «Краснодар»: «Мажич должен извиниться перед всеми на федеральном канале: я виноват, что поставил этого арбитра, простите, что испортил праздник»
10сегодня, 18:26
Селюк про Карпина: «Разочарование десятилетия для фанатов «Динамо». При Личке боролись за титул, а сейчас... Это следующая отставка в РПЛ, и Карпин может забыть о клубах из топ-6»
11сегодня, 18:16
Пономарев о списке книг для футболистов: «А иностранцам что делать, все российские книги переводить на их язык? Не подумали. Это в духе советских времен. Но у нас все сами брали книги – а что было делать?»
11сегодня, 17:59
Переход Лапорта в «Атлетик» под вопросом из-за «Аль-Насра», поздно отправившего сведения в систему трансферов ФИФА. Возможно, защитника нельзя будет зарегистрировать до зимы
4сегодня, 17:55
Вратарь «Ман Сити» Ортега интересен «Трабзонспору»
7сегодня, 17:39
Трансфер Джорджа из «Челси» в «Фулхэм» за 22 млн фунтов сорвался из-за того, что Харри Уилсон не ушел из клуба
2сегодня, 17:26