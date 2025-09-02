«Ноттингем» арендовал Зинченко и за рекордные для «Страсбура» 35 млн евро купил вингера Баква

Александр Зинченко покинул «Арсенал».

«Ноттингем Форест » объявил о переходе украинского защитника на правах аренды.

В прошлом сезоне украинец провел 15 игр в АПЛ и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Также «Ноттингем» купил вингера Дилана Баква , выступавшего за «Страсбур ». Инсайдер Фабрицио Романо утверждает , что французский клуб получил за 23-летнего футболиста рекордную сумму – 35 млн евро.

Баква забил 6 голов в 30 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне, а также отдал 8 результативных передач – больше всех в команде. Детально его показатели можно изучить тут .

Фото: nottinghamforest.co.uk