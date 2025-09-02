«Ноттингем» арендовал Зинченко и за рекордные для «Страсбура» 35 млн евро купил вингера Баква
Александр Зинченко покинул «Арсенал».
«Ноттингем Форест» объявил о переходе украинского защитника на правах аренды.
В прошлом сезоне украинец провел 15 игр в АПЛ и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Также «Ноттингем» купил вингера Дилана Баква, выступавшего за «Страсбур». Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что французский клуб получил за 23-летнего футболиста рекордную сумму – 35 млн евро.
Баква забил 6 голов в 30 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне, а также отдал 8 результативных передач – больше всех в команде. Детально его показатели можно изучить тут.
Фото: nottinghamforest.co.uk
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ноттингем Форест»
